物価高騰対策として“おこめ券”を配布する政策が、連日批判にさらされている鈴木憲和農水大臣（43）。“経費率12％”との一部報道もあるコスパの悪さに加え、JAへの利益誘導に繋がる可能性があるとの指摘を受け、連日会見や国会答弁で“火消し”に追われているものの、いまだ批判の声がやむ気配はない。

そんななか、“漢字の日”である12月12日、記者会見で「清水寺で“今年の漢字”が発表されるが、大臣の今年の漢字は？」と個別の質問に答える場面があった。

鈴木大臣は少し困惑した表情を見せ、「ちょっとごめんなさい、今年の漢字ね…」と苦笑しながら「皆さんが何を期待しているのかというと、“券”とか期待されているのかなと今思いながら考えているんですけど…」と前置きし、次のように回答した。

「強いて今年の漢字一文字を言うならば、ちょっと悩むんですけど、“苗”ですかね」

理由について聞かれた鈴木大臣は「いろんな理由があって、いま総合的に判断して“苗”と言ったんですけど、まず今年はお米が相当話題になったと思いますし、今もまさに“おこめ券”含めて話題になっている。ただお米は苗の状態から育たないと収穫に至らないので、様々な生産者の努力で収穫に至るので、やはり苗、強い苗を作るというのがまず大事」と“今年の漢字”投票では、僅差の2位に選ばれた“米”を意識した回答だったと明かした。

続けて、「私を本部長とする、日本の農林水産行政戦略本部の立ち上げをしました。攻めと守りの分野に分けて、先の見通せる農業政策、食の分野をどう稼ぎの柱に変えていくかということを議論しますが、政策分野についても今の時点では苗の状態だと思いますので、しっかり収穫まで至るように育てていきたいなと思っております」と自身の今後の役割に向けての思いを込めた。

鈴木大臣は最後に「もちろんそれ以上に総理のお名前もあると思います」と高市早“苗”首相（64）を引き合いに出して“オチ”をつけており、記者からは笑いがこぼれていた。

しかし、この会見の模様を取り上げたネットニュースのコメント欄には、なぜか批判の声が並んでしまった。

《おこめ券で苗まで水が行くとは思えない 甘やかせば甘やかすほど土壌が腐る》

《早苗さんに即刻農水大臣の植え替えをしていただきたい。植え替えるべきである。》

《高市内閣の農水相は苗のままで コメは育たないでしょうね》

《いかにも元官僚の考えそうなこと。ちょっと上手い感じで国民も喜ぶでしょうよ、と。この状況で喜ぶわけないだろ。飄々としてる感じも、実は空気読めないだけだろう。》

（すべて原文ママ）

「鈴木大臣は連日のおこめ券をめぐる発言で“納得がいかない説明”が続いたこともあり、有権者の怒りがピークに達している印象です。今回は記者からの質問に答えただけで、選んだ漢字に関して鈴木大臣に落ち度はないと思われますが、“何言っても炎上”状態になってしまった今は厳しい声ばかりが向いてしまっていますね……」（全国紙社会部記者）

苗から米へ、実りの時期を待つほかない。