この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

食べ痩せトレーナーのよし（田京よしか）氏が、自身のYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」で「【せいろダイエット】一食置き換えだけで、するする痩せる！せいろ夜ごはんレシピ3品」と題した動画を公開。1食を置き換えるだけで手軽に減量効果が期待できる「せいろ蒸しダイエット」について、確実に痩せるための具体的なレシピとポイントを解説した。



動画の冒頭でよし氏は、お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコさんがテレビ番組の企画で1日1食をせいろ蒸しに置き換えた結果、1ヶ月でマイナス8.5kgの減量に成功した事例を紹介。このダイエット法のルールは「1日3食のうち1食をせいろ蒸し料理に置き換える」だけで、他の2食は普段通りで良いという手軽さが魅力だと説明した。



実際に、よしか氏のクライアントの中にも、10日間で血圧が10下がったり、体重が1～2kg落ちたりと、健康的に効果を実感している人が続出しているという。

せいろ蒸しがダイエットに適している理由として、よしか氏は「余分な油を使わない」「一度に蒸せる量が決まっているので食べ過ぎを防げる」という2点を挙げた。



しかし、一方で「せいろ蒸しなら何でもいい訳ではない！」と警鐘を鳴らし、より効果的に痩せるためのポイントを伝えながら、具体的な3品のレシピを実演した。



1品目は「豚のキャベツ巻き」。ポイントはカロリーの高い豚バラ肉ではなく、豚こま肉を使うことだという。豚肉と豆苗にはそれぞれ疲労回復効果が期待できるビタミンB1、ビタミンB群が豊富なため、栄養面でも優れた一品だと紹介した。



2品目は「ナス餃子ドッグ」。餃子の餡には、高タンパク・低脂質な鶏むね肉のミンチと豆腐を使用し、ヘルシーながらもふわふわの食感を実現。これをナスに挟んで蒸すことで、ナスがとろとろになり、食べ応え満点の一品が完成するという。



3品目は「気力がない日の晩ごはん」。イワシの缶詰と、レタスや豆苗などのあり合わせの野菜を一緒に蒸すだけの超簡単レシピだ。よし氏は、缶詰を選ぶ際はカロリーが低いキョクヨー社の製品がおすすめだと具体的なアドバイスも加えた。



紹介された3品のレシピは、いずれもご飯（120g）と合わせても一食あたり400～450kcal程度に収まるという。手軽に作れて満足感も得られるせいろ蒸しは、食べ過ぎた翌日のリセット食としても活用できそうだ。美味しく食べながら健康的に痩せたい人は、試してみてはいかがだろうか。