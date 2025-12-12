ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡ÖÊüÃÖÈ©¡×¤«¤é°ìÅ¾¡¡40ºÐ¤«¤é¡ÈµÞ¤ÊÈþ¿Í²½¡É¤ÇÏÃÂê¤Ë¡Ö²¿¤·¤¿¤Î¡©¡×¢ª¡Ö¡È¤ªÉ÷Ï¤ÈþÍÆ¡É°ìÂò¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÈþÍÆ¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ãø½ñ¡ØÃÙºé¤È©´ÉÍý¥ª¥¿¥¯ÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤ê¡Ù¤ò2026Ç¯2·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£40ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¡ÈµÞ¤ÊÈþ¿Í²½¡É¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÂçÂô¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿µÕÅ¾ÈþÍÆ¤ÎÁ´ËÆ¤ò1ºý¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ©¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡ªË¢¤òÉ¡¤Ë¤Ä¤±¤ëÂçÂô¤¢¤«¤Í
¡¡ÂçÂô¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ÖÄ«¡¢´é¤òÀö¤¦¤Î¤âÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¡ÈÊüÃÖÈ©¡É¡×¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢36ºÐ¤Ç°ìÇ°È¯µ¯¡£3»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ëÈþÍÆË¡¤È¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡È¤ªÉ÷Ï¤ÈþÍÆ¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö³°Â¦1³ä¡¦ÆâÂ¦9³ä¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤Î20Ê¬¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¾ø¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤Õ¤Ã¤¯¤éÈ©¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¡È¤ªÉ÷Ï¤ÈþÍÆ¡É¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò½Å»ë¤·¤¿¡ÖÊÝ¼¾¤Ï³°1¡§Æâ9³ä¡×¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¡£¿å¤ò°û¤ß¡¢´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤ò¼´¤È¤·¤¿¡ÈÆâÂ¦¤Î´ÉÍý¡É¤¬Âç¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æý±Õ¤òÃæ¿´¤Ë½Å¤Í¤ë¡ÖÆý±Õ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×ÊÝ¼¾½Ñ¤â²òÀâ¡£¡ÖÆý±Õ¢Í²½¾Ñ¿å¢Í¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¢Í²½¾Ñ¿å¢ÍÆý±Õ¢Í¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë½á¤¤¤ò½Å¤Í¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡È½Ð¤·¤Ã¤Ñ±¿ÍÑ¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¥Ü¤ê¤òËÉ¤°»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡¢¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò3ËÜ¾ïÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤³¤Þ¤á¤Ê¥±¥¢¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òËä¤á¹þ¤à²áÊÝ¸îÈþÍÆ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¥³¥Ä¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤ÆºÆÇ³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥¤¥¯Ç®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢²¼ÃÏ¤Ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¼ã¤¤º¢¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï¡Ö3»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ°é»ùÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¡£»Å»ö¤â¡¢¥í¥±¤¢¤ê¡¦À¸ÊüÁ÷¤¢¤ê¤ÇÄ¶Â¿Ë»¡ªÄ«¡¢´é¤òÀö¤¦¤Î¤â¤á¤ó¤É¤¦¤À¤Ã¤¿ÊüÃÖÈ©¤Î»ä¤¬¡¢36ºÐ¤«¤é°ìÇ°È¯µ¯¡ª¡Ø»ä¤Ï¤¤ì¤¤Çä¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ù¤È¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¼ö¤¤¤òÈþÍÆ¤¬²ò¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÈþÍÆ¤Ï¿¤ÓÂå¤¬Çä¤ê¡ª¡Ø¥¥ì¥¤¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡¢¥¥ì¥¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤¿¤¤¡ª¼êÈ´¤¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÈ©¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï¡¢1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£8ºÐ¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢TV¡¦¥é¥¸¥ª¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡ÙÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£3»ù¤ÎÊì¡Ê15ºÐ¡¦9ºÐ¡¦6ºÐ¡Ë¡£É×¤Ï·Ý¿Í¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡£
