管理職にしてはいけない人

優秀なプレーヤーが、そのまま優れたマネジャーになるとは限りません。

むしろ「プレーヤーとしての優秀さ」に引きずられ、組織のリーダーとしては致命的な失敗を繰り返す人がいます。

では、なぜそんな人を管理職にしてしまうのか？

そして、どんな特徴を持つ人が「管理職にしてはいけない人」なのでしょうか。

プレーヤーとしては超優秀。

でも管理職にすると…

成果を出し続ける人材は、社内でも評価が高く、やがて「マネージャー候補」として推薦されます。

しかし、「自分の仕事を完璧にこなすこと」と「他者の力を引き出して組織で成果を出すこと」は、まったく別物です。

こうした人が管理職になると、自分のやり方を部下に押し付ける、成果の出ない部下を見下す、すぐに手を出してしまうなど、「俺がやったほうが早い病」にかかってしまうケースが多いのです。

ワースト1は、「自分でやったほうが早い」症候群

管理職にしてはいけない人の特徴・ワースト1は、「自分でやったほうが早い」とすぐに結論づけてしまう人です。

こうした人は、部下に任せることを避け、つい自分で仕事を抱え込んでしまいます。

その結果、部下は育たず、本人も疲弊していきます。

この特徴を持つ人は、マネジメントの本質を理解できていません。

管理職とは「チームで成果を出す」ことが求められる役割です。

一人で黙々とやるのはプレイヤーとしては美徳ですが、マネージャーとしては問題です。

「手放せない」状態をなくせ

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

管理職とは、仕事を手放すことで成果を出す仕事です。

自分が手を動かすのではなく、チームが成果を出すように設計し、育て、支援することが役割なのです。

――『リーダーの仮面』より

プレーヤーとして活躍していた人が陥りやすいのが、ここで言う「手放せない」状態です。

チームの未来を見据えればこそ、今は我慢して任せ、育てる必要があるのです。

管理職になった瞬間、変わるべきもの

部下の成果は、「上司のマネジメント」で決まります。

任せられない上司のもとでは、部下は萎縮し、思考停止に陥ります。

そして上司は「やっぱり俺がやらなきゃ」とさらに抱え込み、悪循環に。

管理職になった瞬間、主語を「自分」から「チーム」に変えられるか。

それができない限り、どれだけ優秀でも、組織の未来を任せるべきではありません。

リーダーは仮面をかぶりましょう。

感情ではなく役割で動く。それが真のリーダーの姿勢です。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）