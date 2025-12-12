ブラデリスニューヨーク「LiftMeUpブラ」がLDKで1位受賞の理由とは？

補整下着ブランドとして高い支持を集めるブラデリスニューヨークから誕生した「LiftMeUpブラ」が、テストする女性誌『LDK』の「LDKベストバイ・オブ・ザ・イヤー2025」ノンワイヤーブラ部門で第1位を獲得しました。独自の補整技術と軽やかな着け心地を両立した同アイテムは、発売直後から注目を集める話題の一枚。今回は、その魅力と選ばれた理由を女性視点で詳しくお届けします♡

ノンワイヤーでも美シルエットを叶える理由



ブラデリスニューヨークの「LiftMeUpブラ」は、2025年7月に登場した新作ノンワイヤーブラ。

特許技術“引き上げアーチパネル”（特許:第7474014）を二枚のモールドカップでサンドし、三方向からバストを立体的にグリップします。

ワイヤーなしとは思えない丸みのあるシルエットを形成し、アウターにも響きにくいのが魅力。脇高Uバック仕様で、気になる脇肉もすっきりとカバーしてくれます。

BAMBI WATERの人気ブラが楽天年間ランキング1位獲得！実力派ナイトブラ

受賞を後押ししたLDKの評価ポイント



LDKが評価したのは「着け心地」と「補整力」のバランス。バストを包み込むパワーネットが自然にボリュームをメイクし、動いてもズレにくいフィット感を実現。

締め付け感が少ないのに形が整う点がプロからも高評価でした。また、バックベルトは太めで安心感があり、老け見えを防ぐ設計もポイント。

カラーはブラック・ライトグレー・カシスの3色、価格は\6,050（税込）で、デイリー使いしやすいデザインです。

デザイン性と快適さを両立する仕様



「LiftMeUpブラ」は、軽やかなストレッチラッセルレースを使用し、シンプルながら洗練された印象に。

可動式のカシュクール前中心がさまざまなバスト形にフィットし、丸みをキープしながら自然な美しさを演出します。

サイズ展開はS～3Lと幅広く、自分に合う一枚が見つかるのも嬉しいポイント。上品さと快適さを両立した、まさに“毎日使いたくなるブラ”です♪

毎日のキレイを支える選ばれたノンワイヤー



補整力・快適性・デザイン性のバランスが評価され、LDKで1位を獲得したブラデリスニューヨークの「LiftMeUpブラ」。

ノンワイヤーでも自然な丸みと安定感を叶える技術は、忙しい女性の味方になってくれそうです。軽やかで肌当たりの良い素材、スタイリッシュなデザイン、そして豊富なサイズ展開。

毎日の「ちょっと自信をくれる一枚」を探している方にこそおすすめしたいアイテムです♡