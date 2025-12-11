12月10日、音楽特番『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）の第2夜が放送された。この日、back numberの出演をうけ、VTR出演したSnow Man・目黒蓮のビジュアルに、ファンからは心配の声があがっている。

back numberが同番組に出演するのは3年ぶり。目黒が主演を務めたドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）の主題歌として書き下ろされた『新しい恋人達に』を歌い上げた。VTR出演した目黒は、「自分も考えさせられる歌詞で、すごい好き。今日も何回か聞いたんですけど、撮影期間の思い出がブァーって蘇ってきた」と、撮影当時を懐かしんでいた。

だが、VTRに映った目黒は、フェイスラインがかなりシャープになっており、表情にもやや疲労がにじんでいる印象だった。Xでは、目黒の“ほっそり変化”を気にかける声が寄せられている。

《めぐろさんお顔が少し変わってて、痩せた? 休んでね 休めないかな 渡航前のガチ詰め込みせんであげて》

《めめめっちゃ痩せた?》

《めめも痩せたね。みなさん年末進行で忙しくて痩せちゃうのかな》

目黒は、売れっ子グループであるSnow Manに所属しながら、ドラマ『silent』（フジテレビ系）や『トリリオンゲーム』（TBS系）、映画『SAKAMOTO DAYS』（2026年4月公開）など、話題作に立て続けに出演。11月には、ディズニープラスで配信される時代劇ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演することが発表されており、俳優業でも活躍の場を広げている。

「『SHOGUN』は俳優・真田広之さんが主演を務め、2024年には第1作が『第76回エミー賞』で史上最多18部門を受賞した注目作です。オーディションを経たうえでのキャスティングで、目黒さんは『念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです』と、喜びのコメントを残していました。

撮影は2026年1月から、カナダのバンクーバーでおこなわれる予定で、目黒さんは一時的にSnow Manの活動を離脱することも発表されました。これから1カ月は、海外渡航前に済ませるべき撮影や音楽特番に加え、大みそかのグループ生配信、3年ぶりの『カウコン』復活など、かなりの過密スケジュールが予想されます。以前から『やせた』と指摘されることが多く、2024年8月には、体調不良で休養期間を設けたこともありました。この忙しさで体調を崩さないか、ファンの心配が集まるのも当然でしょう」（芸能担当記者）

本来なら、年末年始は骨休めをさせてあげたいところだが……。