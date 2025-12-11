体を洗うタイミングはいつ？ 風邪のときはお風呂に入ってもいい？ 入浴は毎日の習慣だからこそ、正しい方法を知っておくことが大切です。ここでは温泉療法専門医の早坂信哉先生が、肌の健康を守るための体の洗い方と、風邪のときに気をつけたい入浴のポイントを解説します。

※ この記事は『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』（アスコム刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

体を洗うのは「お湯につかる前、つかる後」どっち？

体を洗うのはお湯につかる前がいいと思いますか？ それとも後？

「そんなのどっちでもいい」と思われるかもしれませんね。でも、じつはこの順番、肌の健康のためにはちゃんと意味があるのです。

答えは、「お湯につかった後に体を洗う」です。意外でしょうか？

●理由1：ゴシゴシ洗わずに汚れが落ちる

まず湯船で体を温めて皮膚をやわらかくすることで、毛穴が開き、皮脂や汚れが自然に浮き上がります。その状態で体を洗えば、ゴシゴシこすらなくても汚れが落ちやすくなるので、肌への負担がグッと減ります。

●理由2：乾燥やかゆみ、肌荒れを予防する

肌を強くこすると、必要な角質、皮脂や常在菌まで洗い流してしまい、乾燥やかゆみ、肌荒れの原因になることがあります。とくに敏感肌の方は、先にお湯につかって、皮脂や汚れを浮き出させてから体を洗う方法がよいでしょう。

「アカ」と言われるものは、もともと汚れではなく、皮膚の一部である古くなった「角質」です。角質は皮膚の内側を守ってくれる自分の皮膚の大事な一部分なので、ゴシゴシこすって無理にはがしてはいけません。泡タイプのボディソープか、泡だてた石けんで、手でやさしくなでるようにして体を洗います。

冬に肌が乾燥してかゆくなる人はゴシゴシこするのを止めるだけでかゆみが止まることも多いです。

●注意点1：かけ湯をしっかり行う

先に湯船につかるときは、手足から順にお湯をかけて、体が湯温に慣れるようにします。これで体温や血圧の急激な上昇を抑えることができます。

●注意点2：銭湯や温泉では体を洗ってから入浴

公共浴場では、先に体を洗ってから入浴するのがマナーです。その場合も、強くこすらず、石けんを泡立ててやさしく汚れを洗い流しましょう。

「風邪」のときはお風呂に入ってもいい？

どちらが正解だと思いますか？

A：風邪を引いているときでも入浴してよい

B：風邪を引いているときは入浴してはいけない

聞いてみると、若い方はA、年齢が高い方ほどBを選ぶ傾向があります。

じつは、これについては医学界でもまだ、正解が出ていないのです。ただ、私を含め、多くの医師が「A：風邪を引いているときでも入浴してよい」という立場です。

たしかに以前は、「風邪のときは入浴してはいけない」と患者さんに伝えていた医師が多かった印象です。それはおそらく、「当時の住宅事情」によるものだったと私は推測しています。今のように断熱効果の高い住宅ではありませんでしたから、入浴そのもので風邪が悪化するわけではなく、入浴後に部屋のすきま風などで「湯冷め」することが問題だったのだと思います。

ということで、今は風邪を引いているときでも入浴を避ける必要はなく、むしろ入浴したほうがよいと考えています。風邪のウイルスは高温や湿気に弱いため、入浴することで回復を早めることが期待できるからです。

実際、入浴によって血流がよくなり、免疫細胞が活性化して免疫力が高まるということが研究でもわかっています。つまり、入浴は風邪の回復を後押ししてくれるのです。

ただし、以下の場合は症状が悪化することがあるので、入浴をしないでください。

●体温が37.5℃以上ある

全国の訪問入浴介護サービス利用者を対象とした大規模調査では、入浴前に体温が37.5℃以上あると、入浴後に体調不良を起こすリスクが16.47倍に高まることがわかっています。この研究結果は高齢者対象ですが、年齢に限らず、37.5℃以上の発熱時には入浴を控えるようにしてください。

一方、体温が37.5℃以下で、強いだるさや頭痛などがなければ、入浴してもさしつかえないでしょう。

●なんとなく体調がすぐれないと感じる

自分自身が感じている健康状態は「主観的健康感」と呼ばれますが、こうした“なんとなく変”という感覚には、医学的な根拠があることも多いのです。

たとえ熱や咳の症状がなくても、「いつもと違う」「体が重い」と感じたときは、無理に入浴しないようにしてください。自分の体の声に耳を傾けることこそ、体調管理の基本です。風邪を引いていても発熱がなく、体がきつくないなら以下の方法で入浴をするとよいでしょう。

●38〜40℃のお湯に5分間つかる

「熱いお湯で汗をかけば治る」は誤解です。41℃以上の熱い湯は交感神経を強く刺激し、免疫細胞の働きが一時的に抑制されることがあります。すると、回復が遅れたり、症状が悪化したりすることがあります。

●長湯をしない

長風呂で汗をたくさんかいてしまうと、体内の水分やミネラルが失われ、体力の消耗につながります。風邪で免疫力が落ちているときに脱水が加わると、体の回復力がさらに低下し、倦怠感が強まることが少なくありません。

●体が冷えないうちに布団に入る

入浴で体が温まった後は、保湿と水分補給を済ませ、なるべく早めに布団に入りましょう。風邪を引いているときには、免疫力を落とさないためにも、体を冷やさず、しっかり休息を取ることがなにより大切です。