今をときめくアイドルのメイク事情って？【CUTIE STREET・増田彩乃】の“私物コスメ”を大公開♡
令和の“いま！”といえばな、ときめくアイドルのメイクを大解剖！今回は、CUTIE STREET・増田彩乃さんの「重心下めで可愛い」メイクのポイントを徹底解説します。顔のパーツごとのアイテム＆メイク手順をぜひ参考にして、推しのメイクを真似しちゃお♡
【CUTIE STREET・増田彩乃】さんは重心下めで可愛く
「コスメの情報はメンバーと共有することが多くて、特に笑瑠ちゃんはすごく詳しい！
みんなにおすすめしてくれるので、いつのまにか全員おそろいなんてことも（笑）。
メイクでいうと私の場合は、まつ毛や目元がしっかりしているタイプなので、キツく見えないよう締め色は使わずピンクトーンで仕上げます」
使用したコスメはこちら♡
【a】LUMMIR ライトオンアイズシャドウパレット 11PM 02 3,201円／ビーアンドエフ
▶︎「メンバーの笑瑠ちゃんと板倉可奈ちゃんが持っていて、可愛いから私もGET」
【b】アートクラススマージングアンダーライナー 06 1,628円／too cool for school
▶︎「私は涙袋が広めなので、気持ち上めに描いて重心をさらに上げてます」
【c】カールフィックスマスカラ ブラウン 1,485円／エチュード
▶︎「ダントツでのびがよくダマにならない！毛がしっかりしてるので茶色でソフトに」
【d】リリミュウ ロングキープライナー 02 1,760円／コージー本舗
▶︎「アイライナーも同じくブラウンでやさしくタレ目に拡大」
【e】バーアッププロコンシーラー 01 1,650円／ TFIT（ときわ商会）
▶︎「3色あってどこでもあう色を作れるし、涙袋にも使えるし万能」
【f】トーンペアリングチーク 01 2,860円／espoir
▶︎「特に上のピンクが濃すぎずひかえめなラメがいい」
【g】JUDYDOLL メリハリマスターパレット 01N 2,090円／mimi-Japan
▶︎「ハイライトの輝きが上品！影色は眉にも使ってます」
【h】アートクラスバイロダンシェーディングマスター 1.5 2,145円／too cool for school
▶︎「フェイスラインのシェーディングに使用」
【i】バニラコ スマッジングリップペンシル PK01 1,750円／モノック
▶︎「自然なオーバーリップに見せてくれる」
【j】コーラルヘイズ デュードロップ ティント 208／本人私物
▶︎「ブルべっぽいプラム色がすごく好み。発色もいい」
【k】フィー 3Dボリューミンググロス B10ヨーグルト70% 1,760円／BENOW
▶︎「タテじわを消し去ってくれるから、至近距離のイベントでは特に欠かせません」
ベースメイクは白めに作るのがカギ
【右】トーンアップサンクリーム SPF50+・PA++++ 50mL 2,860円／ダルバ
【左】バニラコ エッセンススキンピンククッション 21 ヌード 2,970円／モノック
▶︎「ベースはダルバの日焼け止め下地で明るくしておいてから、崩れにくいクッションを重ねます」
メイク手順
How to EYE
a-1を上まぶた全体になじませる。涙袋にeのいちばん明るい色をのせて上からa-1を重ねる。a-2で目尻の三角ゾーンを平行に埋めてタレ目見せ。bで目の中央に涙袋の影ラインを引く。
マスカラは、上下まつ毛の根元をはずして、毛先メインにcをつけるとカールが落ちにくくなる！そのあとピンセットでつまんで束にしていく。
dで目尻側からラインを引いて、端まできたら目のカーブにあわせて少しだけ延長してさらにタレ目っぽく仕上げる。
最後にa-3のラメをまぶたの真んなかにポンポンとのせる。
How to LIP
iでくちびるの上下、真んなかメインでオーバーに輪郭をとって人中短縮。その上からjを内側が濃くなるようになん度か重ねづけ。
それだとちょっと濃いので、さらにkを重ねて色みを淡く＆ぷるぷるに！
How to FACE
fの下のマットな色をほおの高めにだ円につけたら、バランスを見ながら上のパール入りを重ねてなじませる。ハイライトはgの左下を鼻先にまあるくポイントで置く。
hを大きめのブラシにとって、フェイスラインをなぞるようにシェーディングを入れる。
完成♡
目元と頬まわりのピンクカラーがほどよい血色感を演出。ぷるんとした唇に思わず見惚れてしまいそう♡
増田彩乃
ますだ・あやの●2003年5月26日生まれ、愛知県出身。2025年は初の全国ツアーを12都市15公演にて、合計約48,000人を動員。ツアーファイナルは横浜にて2日間開催。
撮影／神戸健太郎（モデル） ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／増田彩乃（CUTIE STREET）
