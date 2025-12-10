[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 25 マヌエル・アカンジ

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 11 ルイス・エンリケ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

GK 60 A. Taho

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 ヤン・アウレル・ビセック

DF 43 マッテオ・コッキ

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 8 ペタル・スチッチ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 17 アンディ・ディウフ

FW 14 アンジュ・ヨアン・ボニー

FW 94 フランチェスコ・エスポジト

監督

クリスティアン・キブ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 12 コナー・ブラッドリー

DF 92 Wellity Lucky

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります