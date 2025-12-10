インテルvsリバプール スタメン発表
[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 11 ルイス・エンリケ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 60 A. Taho
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 43 マッテオ・コッキ
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 8 ペタル・スチッチ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 アンディ・ディウフ
FW 14 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 94 フランチェスコ・エスポジト
監督
クリスティアン・キブ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 12 コナー・ブラッドリー
DF 92 Wellity Lucky
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります