デジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が断言! 組織論にお金をかけるべき?今まで2億円以上を組織 研修に投資してきた私たちの結論

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「組織論にお金をかけるべき?今まで2億円以上を組織研修に投資してきた私たちの結論」と題した動画を公開。15年間で2億円以上を組織研修に投資してきた経験から、企業の成長フェーズに応じた組織論の重要性について持論を展開した。



動画の冒頭、長橋氏はこれまでに「2億円以上も組織研修に投資してきた」と明かし、その結論として「やはり組織論には投資すべき」と断言。ただし、その投資は企業のフェーズや状況によって最適なものが異なると語る。



長橋氏はその理由について、「自分たちに合った組織論を使わないと、組織ってうまくまとまらない」と説明。会社は人の入れ替わりやライフイベント、業界トレンドの変化など、常に流動的な状態にあると指摘する。そのため、同じ状態であり続けることはなく、「ずっと同じ状態で会社が運営できるということはほぼない」と述べた。



この考えに基づき、長橋氏は組織論を医者の「処方箋」にたとえる。「症状とか状況、対象が変われば、やはりそこに対処していく処方箋が変わっていく」と語り、不況期と好況期、会社の業績が良い時と悪い時では、それぞれに適した組織論が異なると解説。自社にフィットする組織論が見つかるまで投資を続け、会社の状況に合わせて理論を応用・カスタマイズしていくことの重要性を説き、根性論や社長の理念だけでは組織はまとまらないとの見解を示した。