¡Ú30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A¡Û 12·î13Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§4,180±ß

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï12·î13Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï4,180±ß¡£

¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ÖARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON¡×¤è¤ê¡¢¥¢ー¥­¥Ð¥¹À½¤ÎÈÆÍÑ¥¿¥ó¥¯µ¡ÂÎ¡ÖARQUEBUS ADD VE-40A¡×¤ò¡¢BANDAI SPIRITS¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30 MINUTES MISSIONS¡Ê30MM¡Ë¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£

¡¡º£²ó¡Ö30MM¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö30 MINUTES MISSIONS¸ø¼°SNS¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊµÓÉô¤ä¡¢±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÉðÁõ¡ÖVE-66LRB¡×¤¬¸÷¤êµ±¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019