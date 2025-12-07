¡Ö30MM¡ßAC6¡×¥³¥é¥Ü¥×¥é¥â¡Ö30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü½é¸ø³«¡ª12·î13ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï12·î13Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï4,180±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ÖARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON¡×¤è¤ê¡¢¥¢ー¥¥Ð¥¹À½¤ÎÈÆÍÑ¥¿¥ó¥¯µ¡ÂÎ¡ÖARQUEBUS ADD VE-40A¡×¤ò¡¢BANDAI SPIRITS¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30 MINUTES MISSIONS¡Ê30MM¡Ë¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó¡Ö30MM¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö30 MINUTES MISSIONS¸ø¼°SNS¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊµÓÉô¤ä¡¢±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÉðÁõ¡ÖVE-66LRB¡×¤¬¸÷¤êµ±¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025年12月13日(土)発売予定
2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)È¯ÇäÍ½Äê
30MM ARMORED CORE Ⅵ
FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A
※詳細はこちら
