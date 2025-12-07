¡Ömemorandum¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©Åú¤¨¤Ï2Ê¸»ú¤Ç¤¹...¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡Ömemorandum¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡Ömemorandum¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥á¥â¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ömemorandum¡Ê¥á¥â¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Î±Ñ²ñÏÃ¤Ç¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÃ±¸ì¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ötake a memo¡×¤Ï¡¢¡Ö¥á¥â¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òµÏ¿¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¼ÂÍÑÆüËÜ¸ìÉ½¸½¼Åµ¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô