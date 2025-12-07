この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「下がった歯茎は基本的に戻りません...この対策をしていないと歯肉が下がっていってしまうNGな習慣とは？」と題した動画で、ハプラス歯科の木村隆寛氏が歯茎トラブルの予防法について詳しく語った。 木村氏は歯科医としての実体験を交えながら、「僕らの動画では診療室で患者さんにご説明する内容だとか、カウンセリングの時にお話ししていることを配信しています」と説明。中高年に多い「歯肉が下がる」悩みへのアドバイスとして、絶対に避けるべきNG習慣とその対策を丁寧に解説した。



木村氏はまず「必ず歯茎は下がります」と矯正治療の副作用を強調。「ちっとも絶対歯肉を、歯茎を下げずに矯正できますという先生がいらしたら、ぜひお会いしたい」と見解を示し、歯の移動と骨への影響について科学的に説明。特に「30代、40代、50代で歯の矯正すると、歯茎は結構下がるっていう風に考えておいてもいい」と大人の矯正治療に伴うリスクを警告した。



また、「適切にメンテナンスして管理すれば、お口の中って歳をとっても老けていかない」と語り、歯肉を守るためには4つの重要ポイントがあると強調。1つ目は「ブラッシングの圧力は弱く」、2つ目は「歯周病対策」、3つ目は「必要がなければ矯正しない」、4つ目は「歯ぎしりや食いしばり対策」とし、ホームケアと定期的な歯科受診の両立を呼びかけた。



動画の終盤では、「歯茎が下がってしまった、歯茎が下がったことで染みる、食べ物が詰まるといった悩みが本当に多い」と相談例を挙げ、「的確に管理すれば確実に予防でき、『この人の口の中って本当に若いな』と、維持されている患者さんもいる」と力説。最後に「ぜひ歯医者さんに予約を取って、チェックを受けるってことが大事だと思います」と締めくくり、日々のケアとプロのサポートの重要性を訴えた。