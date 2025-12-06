この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「OpenAIが緊急事態宣言! ChatGPT集中し対Gemini 3の新型モデルを公開か/Kling AIの5つの動画・画像系新機能【週刊最新AIツール&ニュース】」を公開した。OpenAIが「非常事態（コードレッド）」を宣言し、Googleの「Gemini 3」に対抗する新モデル開発に注力する方針を示したほか、Kling AIやRunwayなどから高性能な動画・画像生成AIが相次いで発表された。



Bloombergの報道によると、OpenAIのサム・アルトマンCEOは、開発中だった自律型AIエージェントなどのプロジェクトを遅らせ、社内の人員や資源を「ChatGPT」に集中させる「非常事態」を宣言した。これは、先日Googleが発表し高い評価を得たAIモデル「Gemini 3」への対抗措置と見られている。OpenAIはGemini 3に対抗する新モデル（通称GPT-5.2）を来週にもリリースすると報じられており、開発競争の激化がうかがえる。



AIプラットフォームのKling AIは、12月1日から5日連続で動画・画像関連の5つの新機能をリリースした。テキストや画像から動画を生成・編集できる「Kling (VIDEO) O1」や、複数画像を合成して新たな画像を生成する「Kling IMAGE O1」、音声や効果音付きの動画を生成する「Kling 2.6」などが含まれる。これらの機能はKling AIの公式サイトで無料でも利用可能である。



このほかにも、ByteDanceが画像生成AI「Seedream 4.5」を発表。また、動画生成AI「Runway Gen-4.5」は、ユーザー投票による有名ランキングでGoogleの「Veo 3.1」やOpenAIの「Sora 2」を上回り1位を獲得したとされ、その性能に注目が集まっている。さらに、動画生成AIツール「PixVerse」は、最新版のV5.5で日本語の音声にも対応する機能を追加した。



今回の発表は、AI開発競争が新たな局面に入ったことを示している。特にOpenAIの「非常事態」宣言は、Googleとの熾烈な競争を物語るものだ。動画では、ここで紹介した以外にも多数の最新AIツールや関連ニュースが解説されており、詳細は動画本編で確認できる。