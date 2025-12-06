シード喪失者がQTで明暗 川崎春花、尾関彩美悠らが突破「開幕戦から飛ばしたい」
＜JLPGAファイナルQT 最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞今季シード喪失者の明暗が分かれた。来季の前半戦出場権をかけたQTで、前半戦フル出場が見込めるボーダーライン（35位付近）に入って4日間を終えたのは、11人中3人だった。
【写真】尾関彩美悠がドレスアップしたら
岡山県作陽高3年時に受験した2021年のプロテストで一発＆トップ合格し、同年以来のQT出場となった尾関彩美悠はQT29位で終えた。最終日はあがり3ホール連続でバーディチャンスを逃すなど、トータル4アンダーで目標にしていた『69』のスコアにあと1打及ばず。「（来季前半戦に）フル出場できたら、この4日間は100点で終われるんですけど…。あとはもう祈るだけです。お願いっ！」と不安を覗かせていたが、第1回リランキングまでの出場権をしっかりと手にした。ルーキーイヤーから保持してきたシード権を、プロ4年目で喪失した。オフに試したクラブ変更がハマらずに「歯車が狂った印象」。春先から予選落ちの文字が目立ち、メルセデス・ランキング83位に低迷した試行錯誤のシーズンになったが、来季もまた、レギュラーツアーで開幕戦を迎えることができる。来季のスケジュールは未発表だが、例年通りであれば、3月「ダイキンオーキッドレディス」が初戦になる。「今年は全部悪かったけれど、たくさんトレーニングして、全部修正して、ダイキンから飛ばせるように頑張りたい」。緊張をほぐしてホッと一息つきながら、来年に向けて始動する。QT突破者は川岸史果（6位）、川崎春花（15位）、尾関彩美悠（29位）。ほぼ全試合出場が可能なのは新垣比菜（39位）、出場が限定的になるのは小林夢果（51位）と森田遥（55位）、下部ステップ・アップ・ツアーが主戦場になる可能性が高いのは野澤真央（68位）、吉本ひかる（84位）、臼井麗香（86位）、山内日菜子（101位）、リ・ハナ（103位）となった。主なシード喪失選手のコメント■川崎春花：QT15位（-7）保有する複数年シードを行使せずに、自力での出場権を獲得「（シード行使は）考えていなかったです。ここに来る時は『頑張るぞ』って思っていたけれど、いざ来るとめっちゃ不安でした。試合で考えないようなことばかりを考えてしまった。やっぱり独特な雰囲気だなと。初日から考えると満足です。すごく疲れました…。来年につなげられるようにしっかり練習したいです。このオフが勝負だと思います」■森田遥：QT55位（E）10月に父が亡くなっていたことを明かした「気持ちがいろいろと追いついていないまま、ここまで来ちゃった感じです。まだ四十九日も経っていない。それを言い訳にはできないですけど。ツアーも待ってはくれないので。今年はずっと芯がない状態でゴルフをしていた感じでした。“ここ一番”っていうときに、エネルギーとか集中力があまりなかったです。自分のためというよりは、お父さんのためにゴルフをやっていたようなところもありました。自分を見つめ直す時間がほしいかな。人生も考えながら、ですね」■臼井麗香：QT86位（+5）「なんて言っていいか分からないけれど、この結果がすべて、という感じです。最善を尽くしてこれだったのでしょうがない」■山内日菜子：QT101位（+10）「きつかったですね。うまくいかなかった。意地を見せたかったです。今週はとにかく完走しようと思って回っていました。特につかむものはなかったですけど、とにかく一打一打頑張って終わろうと。（オフにやりたいことは）まだ考えられないです。終わったなという気持ちでいっぱいです。来年また“下克上”を見せられるように頑張ります」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
女子ファイナルQT 最終日の結果
川崎春花、複数年シードを行使せずにQT突破 “自力”で前半戦出場権を獲得「すごく疲れました…」
史上2人目の快挙 “来季ルーキー”の20歳・倉林紅がQTトップ通過「いろんな場面で活躍できるように」
森田遥は前半戦出場権を獲得できず 父の死去を明かし「今年はずっと芯がない状態だった」
渋野ら出場 米女子最終予選会のリーダーボード
【写真】尾関彩美悠がドレスアップしたら
岡山県作陽高3年時に受験した2021年のプロテストで一発＆トップ合格し、同年以来のQT出場となった尾関彩美悠はQT29位で終えた。最終日はあがり3ホール連続でバーディチャンスを逃すなど、トータル4アンダーで目標にしていた『69』のスコアにあと1打及ばず。「（来季前半戦に）フル出場できたら、この4日間は100点で終われるんですけど…。あとはもう祈るだけです。お願いっ！」と不安を覗かせていたが、第1回リランキングまでの出場権をしっかりと手にした。ルーキーイヤーから保持してきたシード権を、プロ4年目で喪失した。オフに試したクラブ変更がハマらずに「歯車が狂った印象」。春先から予選落ちの文字が目立ち、メルセデス・ランキング83位に低迷した試行錯誤のシーズンになったが、来季もまた、レギュラーツアーで開幕戦を迎えることができる。来季のスケジュールは未発表だが、例年通りであれば、3月「ダイキンオーキッドレディス」が初戦になる。「今年は全部悪かったけれど、たくさんトレーニングして、全部修正して、ダイキンから飛ばせるように頑張りたい」。緊張をほぐしてホッと一息つきながら、来年に向けて始動する。QT突破者は川岸史果（6位）、川崎春花（15位）、尾関彩美悠（29位）。ほぼ全試合出場が可能なのは新垣比菜（39位）、出場が限定的になるのは小林夢果（51位）と森田遥（55位）、下部ステップ・アップ・ツアーが主戦場になる可能性が高いのは野澤真央（68位）、吉本ひかる（84位）、臼井麗香（86位）、山内日菜子（101位）、リ・ハナ（103位）となった。主なシード喪失選手のコメント■川崎春花：QT15位（-7）保有する複数年シードを行使せずに、自力での出場権を獲得「（シード行使は）考えていなかったです。ここに来る時は『頑張るぞ』って思っていたけれど、いざ来るとめっちゃ不安でした。試合で考えないようなことばかりを考えてしまった。やっぱり独特な雰囲気だなと。初日から考えると満足です。すごく疲れました…。来年につなげられるようにしっかり練習したいです。このオフが勝負だと思います」■森田遥：QT55位（E）10月に父が亡くなっていたことを明かした「気持ちがいろいろと追いついていないまま、ここまで来ちゃった感じです。まだ四十九日も経っていない。それを言い訳にはできないですけど。ツアーも待ってはくれないので。今年はずっと芯がない状態でゴルフをしていた感じでした。“ここ一番”っていうときに、エネルギーとか集中力があまりなかったです。自分のためというよりは、お父さんのためにゴルフをやっていたようなところもありました。自分を見つめ直す時間がほしいかな。人生も考えながら、ですね」■臼井麗香：QT86位（+5）「なんて言っていいか分からないけれど、この結果がすべて、という感じです。最善を尽くしてこれだったのでしょうがない」■山内日菜子：QT101位（+10）「きつかったですね。うまくいかなかった。意地を見せたかったです。今週はとにかく完走しようと思って回っていました。特につかむものはなかったですけど、とにかく一打一打頑張って終わろうと。（オフにやりたいことは）まだ考えられないです。終わったなという気持ちでいっぱいです。来年また“下克上”を見せられるように頑張ります」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
女子ファイナルQT 最終日の結果
川崎春花、複数年シードを行使せずにQT突破 “自力”で前半戦出場権を獲得「すごく疲れました…」
史上2人目の快挙 “来季ルーキー”の20歳・倉林紅がQTトップ通過「いろんな場面で活躍できるように」
森田遥は前半戦出場権を獲得できず 父の死去を明かし「今年はずっと芯がない状態だった」
渋野ら出場 米女子最終予選会のリーダーボード