今シーズン一番の冷え込み 県立中学校２校で適性検査【長野】
各地で今シーズン一番の冷え込みとなった６日、県内に2つある県立中学校では適性検査が行われ、小学生たちが狭き門に挑んでいます。
入学者選抜の適性検査が行われているのは、千曲市の屋代高校附属中学校と諏訪市の諏訪清陵高校附属中学校の2校です。
いずれも80人の定員に対し、屋代は206人、諏訪清陵は171人が受検し、倍率は屋代2.58倍と諏訪清陵2.14倍になっています。
午前中に適性検査、午後には面接が行われます。合格発表は今月16日です。
◆６日の最低気温
上田市菅平 －１４．８度【全国２番目の寒さ／今シーズン最低】
南牧村野辺山－１３．４度【全国３番目の寒さ／今シーズン最低】
白馬 －１１．３度【今シーズン最低】
大町 －１０．９度【今シーズン最低】
信濃町 －１０．２度【今シーズン最低】
佐久 －７．７度【今シーズン最低】
軽井沢 －７．４度【今シーズン最低】
伊那 －６．２度【今シーズン最低】
諏訪 －５．８度【今シーズン最低】
飯田 －４．９度【今シーズン最低】
松本 －４．４度【今シーズン最低】
飯山 －４．４度
上田 －４．１度【今シーズン最低】
長野 －４．０度【今シーズン最低】