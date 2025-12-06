¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤Ç¥¬¥¹·ç¤¹¤ë¤ÈµëÌý¤·¤Æ¤âºÆ»ÏÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¤Ï°ã¤¦¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¬¥¹·ç¤ò¤¹¤ë¤È¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÆ»ÏÆ°¤Î¤¿¤á¤Ë¥¨¥¢È´¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë
¢£¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÇ³ÎÁ¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î¥¨¥¢º®Æþ¤Ç·ÚÌý¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¢£·ÚÌý¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤è¤ê¤âÈæ½Å¤¬½Å¤¤¤³¤È¤â¥¬¥¹·ç¤ÇÂç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥¬¥¹·ç¤¬°ìÂç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö
¡¡¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ç¡¢¥¬¥¹·ç¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢¥¨¥¢È´¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤êÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼ª¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤ËÇ³ÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¶õµ¤¤·¤«Á÷¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÆ±¤¸¤À¡£¤·¤«¤·¡¢·ÚÌý¤ò»È¤¦¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î»ÏËö¤¬¡¢·ÚÌý¤òÊäµë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ÏºÑ¤Þ¤º¡¢Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤Þ¤Ç¤Î·ÐÏ©¤Ë¤¢¤ë¶õµ¤¤ò¤Þ¤ºÈ´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼êºî¶È¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¥»¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ò²ó¤µ¤º¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥»¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¤Þ¤ï¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥¨¥¢È´¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Áàºî¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢³Æ¼Ö¤ÎÀ°È÷½ñ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¬¥¹·ç¤Î¤¢¤È¥¨¥¢È´¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È°ã¤Ã¤Æ·ÚÌý¤òÇ³¾Æ¼¼Æâ¤ØÊ®¼Í¤·¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼Æâ¤Ç¥Ô¥¹¥È¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤ÎÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÇ³¾Æ¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ÚÌý¤ò¹â°µ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ³ÎÁ¥Ý¥ó¥×¤¬Ê®¼ÍÁõÃÖ¤Î¶á¤¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÇ³ÎÁ¥Ý¥ó¥×¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥È¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤ÆºîÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¶á¤¯¤ËÇ³ÎÁ¥Ý¥ó¥×¤òÀßÃÖ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢·ÚÌý¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¡ÊÂ¿¤¯¤Ï¼ÖÂÎ¤Î¸å¤íÂ¦¡Ë¤«¤é¥Ý¥ó¥×¤Þ¤Ç¡¢Ç³ÎÁ¤òÁ÷¤ë´É¤¬Ä¹¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤Î´ÉÆâ¤ò¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¶á¤¯¤Î¥Ý¥ó¥×¤ÇµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·ÚÌý¤ÏÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç°ìÅÙ¥¬¥¹·ç¤·Ç³ÎÁÇÛ´É¤Ë¶õµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¤ÇµÛ¤¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¶õµ¤¤·¤«Î®¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Ý¥ó¥×¤ò¸Î¾ã¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¼«Á³¤Ëµ¤²½¤¹¤ë¤Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶õµ¤¤Èº®¤¼¡¢¤½¤ì¤òÅÀ²Ð¥×¥é¥°¤ÇÃå²Ð¤·Ç³¾Æ¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯Â¦¤Ë¥Ý¥ó¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Þ¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¬¥¹·ç¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Ç³ÎÁ¤µ¤¨Êäµë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ó¥¯Â¦¤Î¥Ý¥ó¥×¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¥¨¥ó¥¸¥ó¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥»¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¬¥½¥ê¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤Þ¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï²¡¤·¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ý¥ó¥×¤¬Æ¯¤¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¶á¤¯¤Î¥Ý¥ó¥×¤¬Æ¯¤¯¤È¤¤¤¦ÇÛÃÖ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Î¥¬¥¹·ç¤Ç¤Ï¥¨¥¢È´¤¤È¤¤¤¦ºî¶È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢·ÚÌý¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤è¤êÈæ½Å¤¬½Å¤¯¡¢´øÈ¯À¤ËË³¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ý¥ó¥×¤ÇµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤Ç¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥¹¥È¥í¡¼¤Ç°û¤ßÊª¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤È¤¡¢¿å¤ä¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¥µ¥é¥µ¥é¤·¤¿°û¤ßÊª¤Ï·Ú¤¯µÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥·¥§¥¤¥¯¤ä¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ä½Å¤ß¤¬¤¢¤ë°û¤ßÊª¤Ï¡¢¤Î¤É¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤éµÛ¤¤¾å¤²¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÂ¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ó¥×¤ÇµÛ¤¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ÚÌý¤Ï¤è¤êÂç¤¤ÊÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¶õµ¤¤¬º®Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¬¥¹·ç¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÈæ¤Ù¡¢µëÌý¸å¤ÎºÆ»ÏÆ°¤ÇÍ¾·×¤Ê¼ê´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥¹·ç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤À¡£