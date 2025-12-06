¡ÖÏ·ÉØ¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤à¤»ÊÖ¤ë±ì¤ÎÃæ¤ò¼ê¤µ¤°¤ê¤Ç¡Ä¡×¡¡¡È¹á¹Á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¡É¤Ç´í¸±¤ò¸Ü¤ß¤º¹ÔÆ°¤·¤¿É×ÉØ¤ÎÍ¦»Ñ
¡¡Ìë¶õ¤Ë¸þ¤±¤Æ²Ð¤òÊ®¤¯¸÷·Ê¤Ë¡¢Â©¤ò¤Î¤ó¤ÀÊý¤âÂ¿¤«¤í¤¦¡£¹á¹ÁËÌÉô¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Î»à¼Ô¿ô¤Ï¡¢150¿Í°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¡£¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤Û¤ÉÈá»´¤Ê½ÐÍè»ö¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤µ¡Å¾¤ÈÇ¦ÂÑ¤Ç¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎµçÃÏ¤òÃ¦¤·¤¿¿Í¡¹¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡ÛÁë¥¬¥é¥¹¤ÏºÕ¤±»¶¤ê¡¢¡ÈÃÝ¤ÎÂ¾ì¡É¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¡Ä¡¡²ÐºÒ¸½¾ì¤ÎÈá»´²á¤®¤ë¸½ºß
½»Ì±¤Î4³ä¤¬65ºÐ°Ê¾å
¡¡²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢4000¿Í°Ê¾å¤¬Êë¤é¤¹¡Ö¹¨Ê¡±ñ¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Õ¥¯¡¦¥³¡¼¥È¡Ë¡×¤Î8Åï¤Î¤¦¤Á7Åï¡£32³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤Ó¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ò¿·³¦¡Ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¹á¹Á¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´Ö¼å¤Î¹Ù³°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Ã«³Ê¡Ê¤¿¤À¤¹¡Ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¸½¾ì¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï1983Ç¯¤ËÀ¯ÉÜ¤¬·ú¤Æ¤¿¡È¸ø±Ä½»Âð¡É¤Ç¡¢½»Ì±¤Î4³ä¤¬65ºÐ°Ê¾å¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÂç»´»ö¤ò¾·¤¤¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¤Á¶¹©»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝÀ½¤ÎÂ¾ì¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢
¡ÖÃÝ¤ÏÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤»ñºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¼±¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÉ¸î¥Í¥Ã¥È¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤¬¡¢±ä¾Æ¤ò¾·¤¤¤¿¤ê¡¢Áë¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤òË¸¤²¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÄÃ²Ð¤Þ¤ÇÌó43»þ´Ö¡£¾Æ¤±½Ð¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬¡¢ÈòÆñ½êÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Íá¼¼¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¡Ä¡Ä
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç´ñÀ×Åª¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½»Ì±¤â¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
¡¡Ãæ¹ñºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¸½ÃÏ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢31³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ÁÜº÷Ââ¤ÏÈà¤ò¤Þ¤º²°¾å¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤òÁõÃå¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢³ÆÅï¤ÎÃæ±û¤Ë°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤Èó¾ï³¬ÃÊ¤¬Ç»¤¤±ì¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃÏ¾å¤Øµß½õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤Þ¤º°ÛÍÍ¤Ë»É·ãÅª¤Ê½¤¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£Âæ½ê¤ÎÁë¤«¤é³°¤ò¸«¤ë¤È¡¢Â¾ì¤äÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÉô²°¤«¤é½Ð¤è¤¦¤È¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤â¡¢¾Æ¤±¤Ä¤¯¤è¤¦¤ÊÇ®ÇÈ¤È¤à¤»ÊÖ¤ë±ì¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¡£ÌÜ¤ò³«¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÉô²°¤ËÌá¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡ÖÏ²¼¤Î¸þ¤«¤¤¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢Ï·ÉØ¿Í¤¬°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤«¤é¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤â¡¢¤Þ¤ÀÉô²°¤Ë¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£É×ÉØ¤Ï¥¿¥ª¥ë¤Ç¸ý¤ÈÉ¡¤òÊ¤¤Ã¤Æ¡¢±ì¤ÎÃæ¤ò¼ê¤µ¤°¤ê¤ÇÏ·ÉØ¿Í¤ÎÉô²°¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ï·ÉØ¿Í¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡É×ÉØ¤Ï¡¢Ï·ÉØ¿ÍÂð¤Çµß½õ¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¿åÆ»¤¬¤Þ¤À»È¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥Ä¤äÌÓÉÛ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ¨¤é¤·¤Æ¡¢¥É¥¢¤äÁë¤Î·ä´Ö¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤«¤éÏ·ÉØ¿Í¤È¶¦¤ËÍá¼¼¤Ø¹Ô¤¡¢ÍáÁå¤äÀöÌÌ´ï¤Ê¤É¤ÎÍÆ´ï¤Ë¡¢¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¿å¤ò¤¿¤á¤Æ¡¢¾Ã²Ð¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£5»þ´Ö¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯µß½õÂâ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤È¤âÇ¨¤ì¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¡¢Íá¼¼¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
15»þ´ÖÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿É×ÉØ
¡¡ÀäË¾¤¹¤ë¤Û¤ÉÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢µß½õ¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö21³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Ï¡¢ÇúÃÝ¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤Ç°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤ÏÌÄ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³°¤ÎÂ¾ì¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤ÈÏ²¼¤¬±ì¤Ç½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éô²°¤ËÌá¤ê¡¢Ç¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤Ç¥É¥¢¤Î·ä´Ö¤òºÉ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇ¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤Ç¸ý¤ÈÉ¡¤òÊ¤¤¤¡¢Íá¼¼¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¸ß¤¤¤ËÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÂÔ¤Ä¤³¤È15»þ´Ö¡£
¡ÖÄ«5»þ¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾ÃËÉ½ð¤«¤é¤Ï¡È¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯µß½Ð¤¹¤ë¡É¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¶öÁ³¤¬Ì£Êý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¤Î½µ¤Ë¡¢Áë¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤¬Å±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Ø¤Î±ä¾Æ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙËÉ¤¬¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÔ²Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëµß½Ð·à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
±ø¿¦¤Îµ¿ÏÇ
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢²Ð»ö¼«ÂÎ¤ÏÄÃ²Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¤Î¤í¤·¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¤ÎÀ¾Ã«»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÅö¶É¤Ï²Ð»öÈ¯À¸¸å¡¢¤¹¤Ç¤Ë10¿Í°Ê¾å¤Î¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹á¹Á»ÔÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤ò¶È¼Ô¤Ë¸þ¤±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Åö¶É¤È¶È¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç±ø¿¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜÈãÈ½¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Åö¶É¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤¿¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡ÈÀðÆ°¹Ô°Ù¡É¤Î¤«¤É¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃËÀ¤¬·Ç¤²¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡È»ÍÂçÁÊµá¡É¤¬¡¢6Ç¯Á°¤ÎÌ±¼ç²½¥Ç¥â¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¸ÞÂçÁÊµá¡É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢Åö¶É¤«¤é´í¸±»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ËÜÅö¤ËÉÝ¤í¤·¤¤¤Î¤Ï²Ð»ö¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯12·î11Æü¹æ ·ÇºÜ