この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、YouTubeチャンネルで「コード決済 12月キャンペーンまとめ｜AEON Pay・auPAY・d払い・楽天ペイ・PayPay」と題した動画を公開。2023年12月に開催される主要なコード決済キャンペーンについて解説した。



動画の冒頭で、おにまるちゃんねる氏はまずコード決済以外の「激アツなキャンペーン」として、WESTERポイントがもらえる施策を紹介。キャンペーンにエントリーするだけで200ポイント、アンケートに回答するだけでさらに200ポイント、合計400ポイントが簡単にもらえるとし、早期終了の可能性もあるため早めの参加を呼びかけた。



続いて、12月の主要なコード決済キャンペーンが紹介された。まず「モバイルICOCA」では、対象店舗での買い物で最大10%のWESTERポイントが還元されるキャンペーンが実施される。

「AEON Pay」では、12月6日から12月14日までの期間限定で、利用金額合計の10%がWAON POINTで還元される。進呈上限は3,000円相当で、3万円までの利用が対象となる。期間が短いため注意が必要だ。

「au PAY」では、抽選で最大全額相当のPontaポイントが当たるキャンペーンを開催。上限は50,000ポイントで、街の店舗でのコード支払いとネットの店舗でのauかんたん決済の両方で、期間中に合計5,000円以上利用したユーザーが対象となる。

d払い・dポイント関連では複数のキャンペーンが実施される。「dポイント10周年記念 第3弾」として、dポイントを貯めたり使ったりすることで、最大1,000ポイントが当たるルーレットに挑戦できる。また、マクドナルド公式アプリのマックデリバリーサービスでd払いを利用すると、dポイントが20倍になるキャンペーンも開催される。

その他、楽天ペイではセブン-イレブン限定で楽天モバイル契約者を対象にポイント20倍、PayPayでは恒例の「超PayPay祭」としてスクラッチくじが実施されることも解説された。



12月は各社から多数のお得なキャンペーンが提供されている。特に冒頭で紹介されたWESTERポイントのキャンペーンは、誰でも簡単に参加できるため見逃せない。各キャンペーンにはエントリーが必要なものも多いので、公式サイトなどで詳細を確認の上、お得に買い物を楽しみたい。