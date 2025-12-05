【12月コード決済まとめ】AEON Pay10%還元、auPAY全額還元など見逃し厳禁のキャンペーン速報！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、YouTubeチャンネルで「コード決済 12月キャンペーンまとめ｜AEON Pay・auPAY・d払い・楽天ペイ・PayPay」と題した動画を公開。2023年12月に開催される主要なコード決済キャンペーンについて解説した。
動画の冒頭で、おにまるちゃんねる氏はまずコード決済以外の「激アツなキャンペーン」として、WESTERポイントがもらえる施策を紹介。キャンペーンにエントリーするだけで200ポイント、アンケートに回答するだけでさらに200ポイント、合計400ポイントが簡単にもらえるとし、早期終了の可能性もあるため早めの参加を呼びかけた。
続いて、12月の主要なコード決済キャンペーンが紹介された。まず「モバイルICOCA」では、対象店舗での買い物で最大10%のWESTERポイントが還元されるキャンペーンが実施される。
「AEON Pay」では、12月6日から12月14日までの期間限定で、利用金額合計の10%がWAON POINTで還元される。進呈上限は3,000円相当で、3万円までの利用が対象となる。期間が短いため注意が必要だ。
「au PAY」では、抽選で最大全額相当のPontaポイントが当たるキャンペーンを開催。上限は50,000ポイントで、街の店舗でのコード支払いとネットの店舗でのauかんたん決済の両方で、期間中に合計5,000円以上利用したユーザーが対象となる。
d払い・dポイント関連では複数のキャンペーンが実施される。「dポイント10周年記念 第3弾」として、dポイントを貯めたり使ったりすることで、最大1,000ポイントが当たるルーレットに挑戦できる。また、マクドナルド公式アプリのマックデリバリーサービスでd払いを利用すると、dポイントが20倍になるキャンペーンも開催される。
その他、楽天ペイではセブン-イレブン限定で楽天モバイル契約者を対象にポイント20倍、PayPayでは恒例の「超PayPay祭」としてスクラッチくじが実施されることも解説された。
12月は各社から多数のお得なキャンペーンが提供されている。特に冒頭で紹介されたWESTERポイントのキャンペーンは、誰でも簡単に参加できるため見逃せない。各キャンペーンにはエントリーが必要なものも多いので、公式サイトなどで詳細を確認の上、お得に買い物を楽しみたい。
動画の冒頭で、おにまるちゃんねる氏はまずコード決済以外の「激アツなキャンペーン」として、WESTERポイントがもらえる施策を紹介。キャンペーンにエントリーするだけで200ポイント、アンケートに回答するだけでさらに200ポイント、合計400ポイントが簡単にもらえるとし、早期終了の可能性もあるため早めの参加を呼びかけた。
続いて、12月の主要なコード決済キャンペーンが紹介された。まず「モバイルICOCA」では、対象店舗での買い物で最大10%のWESTERポイントが還元されるキャンペーンが実施される。
「AEON Pay」では、12月6日から12月14日までの期間限定で、利用金額合計の10%がWAON POINTで還元される。進呈上限は3,000円相当で、3万円までの利用が対象となる。期間が短いため注意が必要だ。
「au PAY」では、抽選で最大全額相当のPontaポイントが当たるキャンペーンを開催。上限は50,000ポイントで、街の店舗でのコード支払いとネットの店舗でのauかんたん決済の両方で、期間中に合計5,000円以上利用したユーザーが対象となる。
d払い・dポイント関連では複数のキャンペーンが実施される。「dポイント10周年記念 第3弾」として、dポイントを貯めたり使ったりすることで、最大1,000ポイントが当たるルーレットに挑戦できる。また、マクドナルド公式アプリのマックデリバリーサービスでd払いを利用すると、dポイントが20倍になるキャンペーンも開催される。
その他、楽天ペイではセブン-イレブン限定で楽天モバイル契約者を対象にポイント20倍、PayPayでは恒例の「超PayPay祭」としてスクラッチくじが実施されることも解説された。
12月は各社から多数のお得なキャンペーンが提供されている。特に冒頭で紹介されたWESTERポイントのキャンペーンは、誰でも簡単に参加できるため見逃せない。各キャンペーンにはエントリーが必要なものも多いので、公式サイトなどで詳細を確認の上、お得に買い物を楽しみたい。
YouTubeの動画内容
関連記事
ポイ活YouTuberが実践解説！楽天証券のNISAで2026年はじめに360万円を一括投資する具体的な設定手順
楽天ギフトカード「改悪」後でも7%還元！ポイ活YouTuberが明かす“ファミペイ翌月払い”を使った裏ワザ
【12月最新】三井住友カードキャンペーンまとめ！Vクーポン20%還元を見逃すな
チャンネル情報
コード決済（d払い,楽天ペイ,PayPay,auPAY,ファミペイ,メルペイなど）、クレジットカード、プリペイドカード、デビットカード、電子マネーなどのキャッシュレス決済や各銀行、各証券会社などのキャンペーン情報、お得情報、ポイ活情報などを発信するチャンネルです。