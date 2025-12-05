『名探偵コナン』1184話 コナンと千速、二拠点での救出作戦
アニメ『名探偵コナン』の1184話「赤レンガ倉庫 消えた誘拐犯（前編）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1184話のあらすじはこちら。
＜1184話「赤レンガ倉庫 消えた誘拐犯（前編）」＞
少年探偵団は『仮面ヤイバー』に登場する猫にそっくりなトラカゲがボロボロの紙をくわえているのを発見。その紙は「シオリ」という少女からのSOSだった！ 一方、佐藤刑事と高木刑事は、その少女の誘拐犯を追跡していたが、神奈川県に入ったところで見失う。居合わせた神奈川県警の萩原千速は、犯人が赤レンガ倉庫に逃げ込む姿を目撃。米花で聞き込みするコナンと、横浜で誘拐犯を追跡する千速。二拠点での救出作戦がいま始まる！
＞＞＞『名探偵コナン』1184話の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
