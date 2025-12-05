この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」に65歳の個人投資家の男性が出演。年金の繰り上げ受給を選択し、投資と組み合わせて悠々自適な生活を送る独自のライフスタイルを明かした。



男性は現在65歳で、年金は60歳から繰り上げ受給しているという。その理由について、コロナ禍を経験し「何が起きるか分からないから、貰えるもんは早めに貰っておこう」と感じたことに加え、受け取った年金を「投資の資金に回そうかと思った」と、投資家ならではの視点を語った。



現在の年金受給額は、手取りで月9万4000円。これだけでは生活が厳しいと正直に語る男性だが、50代から始めたという株式投資の利益が月20〜25万円ほどあり、年金と合わせて生活を成り立たせている。投資スタイルは「今日明日潰れそうな会社は買わない」と堅実で、大手企業の株式を中心に運用しているという。



また、人生の転機として離婚の経験も明かした。7〜8年前に離婚した際、元妻の将来を案じ、住んでいたマンションだけでなく、自身の年金分割にも応じたという。「俺は男だし、何とでもなる」と考え、財産のほとんどを渡したと語る潔さを見せた。



現在は無職で悠々自適な生活を送っているように見えるが、実態は個人投資家として資産運用に日々向き合っている。男性は「終わり良ければすべて良し」と自身の人生観を語り、経験を重ねたからこそ得られる対処法があると、前向きな姿勢でインタビューを締めくくった。