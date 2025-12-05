「彼の立場を悪くしてしまった」クラブの投稿により中国などから誹謗中傷を浴びる三笘薫にブライトンが謝罪「責任は認めます」
ブライトンが、三笘薫に関する投稿を削除した問題で、クラブが選手本人に謝罪していた事実が明らかになった。ブライトン番のアンディ・ネイラー記者が大手スポーツメディア『The Athletic』で伝えている。
物議を醸しているのは、三笘とブライトンU-12チームに所属する選手との２ショット写真だ。手に持っていたボードが旧日本陸軍将校の小野田寛郎氏のものだったため、中国国民から批判が殺到。クラブは当該投稿を削除し、謝罪に追い込まれた。
だが、批判の声は、中国のみならず、韓国や東南アジアの国々にも拡大。選手本人まで誹謗中傷を浴びる事態となった。
記事によれば、クラブの広報担当者は『The Athletic』の取材に、こうコメントしている。
「責任は認めます。謝罪し、カオルにも謝罪しました。意図せずに、彼の立場を悪くしてしまったからです。純粋なミスでした。手順を見直し、今後はこの種のコンテンツについて追加チェックを行なうプロトコルを導入しました」
ネイラー記者は「プレミアリーグのあらゆる動きに世界中から強い関心が寄せられるなか、ブライトンは細部にまで細心の注意を払う必要があることを痛感した」と綴っている。
怪我からの復帰を目指している日本代表アタッカーが、サッカーに集中できる状況になるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】削除された三笘薫に関する投稿
物議を醸しているのは、三笘とブライトンU-12チームに所属する選手との２ショット写真だ。手に持っていたボードが旧日本陸軍将校の小野田寛郎氏のものだったため、中国国民から批判が殺到。クラブは当該投稿を削除し、謝罪に追い込まれた。
記事によれば、クラブの広報担当者は『The Athletic』の取材に、こうコメントしている。
「責任は認めます。謝罪し、カオルにも謝罪しました。意図せずに、彼の立場を悪くしてしまったからです。純粋なミスでした。手順を見直し、今後はこの種のコンテンツについて追加チェックを行なうプロトコルを導入しました」
ネイラー記者は「プレミアリーグのあらゆる動きに世界中から強い関心が寄せられるなか、ブライトンは細部にまで細心の注意を払う必要があることを痛感した」と綴っている。
怪我からの復帰を目指している日本代表アタッカーが、サッカーに集中できる状況になるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】削除された三笘薫に関する投稿