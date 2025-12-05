この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎が自身のYouTubeチャンネルで「日本のヤクザが壊滅に向かうきっかけを作った内部分裂」と題した動画を公開。山口組から神戸山口組が分裂したとされる一連の動きについて、それは「抗争」ではなく、日本のヤクザ組織そのものを壊滅に向かわせた「全ての間違い」であると断じた。



動画で懲役太郎氏は、そもそも「神戸山口組」という呼称自体がおかしいと指摘する。山口組のあり方に楯突き、処分された者たちが勝手に名乗ることは本来許されないと説明。その上で「この間違いが全ての間違い」であり、この内部分裂こそが「日本の暴力団ヤクザを壊滅に追い込むきっかけ」になったと核心を突いた。懲役太郎氏は、この分裂劇が、反社会的勢力への社会全体の風当たりが強まる中で起きた点を強調。収入源の減少や若い構成員の不足といった組織の弱体化が進む状況で、最大組織が内側から崩れたことの致命的な影響を解説した。



最終的に懲役太郎氏は、この分裂が警察に介入の口実を与え、あらゆる法規制を駆使して組織を弱体化させる「弱体化作戦」を許す結果になったと分析。組織の論理を逸脱した内部分裂が、結果として自らの首を絞め、ヤクザという存在そのものの終焉を早めたという見解を示し、動画を締めくくった。