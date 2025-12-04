この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで「【マジで不満ナシ?!】新型クロスビーで高速道路試乗! 2025マイナーチェンジで走りの進化は? 加速･運転支援･乗り心地･静粛性などチェック! ソリオオーナーの正直な感想 | SUZUKI X-BEE」と題した動画を公開。マイナーチェンジで商品力を大幅に向上させた新型クロスビーの走行性能や装備を、同社のソリオを所有するワンソクTube氏が詳細にレビューした。



今回の改良で、パワートレインが従来の1.0Lターボエンジンから1.2Lの自然吸気エンジンとマイルドハイブリッドの組み合わせに変更された。ワンソクTube氏は、全開加速ではターボモデルに劣る可能性があるとしつつも、街中での静粛性や振動の少なさを高く評価。同じパワートレインを積むソリオよりも「グイッと前に出る軽快さがある」と、発進時のダイレクトな加速感に好印象を抱いたようだ。



走行性能については「このクラスでは走りはかなり良い」と称賛。特にステアリングフィールやボディ剛性の高さを「ヤリスクロスとかそれにも近い」と評価した。プラットフォームは従来型から引き継いでいるものの、構造用接着剤の追加やサスペンションの再設定など、目に見えない部分の改良が走りのしっかり感につながっていると分析している。



また、ワンソクTube氏は自身の所有するソリオと比較し、新型クロスビーの装備の充実ぶりにも言及。本革巻きのステアリングホイールやパドルシフト、電動パーキングブレーキとブレーキホールドといった、ソリオにはない上級装備が満足度を高めていると語った。運転支援システムも進化しており、カーブ前で自動的に減速する機能などを備え、高速道路での快適性と安全性が向上していることを確認した。



ワンソクTube氏は、ユーティリティ面では両側スライドドアを備えるソリオに軍配が上がるものの、走行性能や装備の質感では新型クロスビーが上回ると評価。どちらを選ぶか「甲乙つけがたし」としながらも、マイナーチェンジによる大幅な進化を絶賛して締めくくった。