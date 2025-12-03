キャットステップに猫が乗っていたので下から見上げてみると...？あまりにも可愛い肉球が見られて最高の眺めだと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で44万回表示を突破し、「肉球ピンクすぎる」「可愛いあんよ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：透明なキャットステップに乗るネコ→『下から見上げる』と…まさに絶景『たまらない瞬間』】

絶景スポット

Xアカウント「はぎもぎむぎ」に投稿されたのは、キャットステップに乗る『よもぎ』くんの様子です。透明なキャットステップの上にいたというよもぎくん。飼い主さんが下から見上げると、よもぎくんの可愛すぎる姿が見られたのだとか！

よもぎくんは足をしっかりとキャットステップにつけて乗っていたため、なんと肉球が丸見えだったそうです。4本足すべての肉球が見えており、飼い主さんによると『絶景』だったとのこと。ピンクの肉球が可愛すぎてうっとりとしました。また、チャームポイントだという右後ろ足の肉球だけピンクと黒の２色になっているのもとても愛らしく、たまりませんでした。

他の投稿でも、よもぎくんの可愛い肉球を見ることができました。

また、よもぎくんは同居猫のおはぎちゃんとこむぎちゃんと暮らしており、3匹でキャットステップに乗っている様子も見られました。可愛すぎる猫たちの姿や肉球を見られるのは、絶景スポットに間違いないでしょう。

最高の眺め

キャットステップに乗ったよもぎくんの姿を見た多くの方たちから「ピンクの綺麗な肉球にゃ」「絶景」などの声が寄せられていました。

よもぎくんの可愛すぎる肉球がXユーザーを絶賛させることとなりました。

Xアカウント「はぎもぎむぎ」では、よもぎくんたちが楽しく穏やかに暮らす様子が投稿されています。よもぎくんの可愛すぎる肉球の虜になってしまいました。

写真・動画提供：Xアカウント「はぎもぎむぎ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。