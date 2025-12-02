とつぜん始まった！


【画像で確認】この画面が出たらラッキーってこと！Amazonギフトカード購入で最大700ポイントもらえる

11月19日（水）に「サプライズプレセール」でスタートしたAmazonブラックフライデー。約2週間のロング開催となり、「あれ？結局いつまで？」と思っていた人も少なくないのでは…？（私もです）

昨日12月1日（月）でブラックフライデーは終了…と思いきや、なんと12月2日から“Amazonブラックフライデーアフターセール”が突如スタートし、12月8日（月）まで開催するという異例の事態に！

見たところ、ブラックフライデー価格を維持しているものや、Amazonが独自基準で付ける【ポイントDEAL】対象商品も大量に追加されています！　ポイントを加味するとブラックフライデーより実質お得なものも…！　一度見てみるのをおすすめします。

■Amazonブラックフライデーアフターセールとは？

Amazonブラックフライデーアフターセール

開催期間：12/2(火) 0:00〜12/8(月) 23:59

Amazonブラックフライデー買い逃し組向けの“救済セール”

セール価格のほか、Amazonが高還元と認めた商品には【ポイントDEAL】バッジ付き（ポイント還元率は市場状況に応じて変動）

セールは日用品・美容・食品・家電・アパレルまで幅広く対象

セール終了後にひっそり始まったため、知っている人だけが“おいしい思いをする”タイプのセールです。

■ブラックフライデー並みの安さ！人気目玉はコレ

ソニー ゲーミングイヤホン


ソニー（SONY）INZONE Buds WF-G700N ゲーミングイヤホン（Fnatic監修／ホワイト）

税込価格：￥22,500（24％OFF／過去価格：￥29,700）

ポイント：225pt（1％還元）

→Amazonアフターセール価格 ￥22,500【24％OFF】

ブラックフライデー価格を維持中！在庫が動いているので急いで！

GARMIN(ガーミン) vivoactive 5 フィットネスGPSウォッチ


GARMIN（ガーミン）vivoactive 5 フィットネスGPSウォッチ【日本正規品】

税込価格：￥29,800（18％OFF／過去価格：￥36,182）

ポイント：2980pt（10％還元）

→Amazonアフターセール価格 ￥29,800【18％OFF】

なんと過去30日間でポイント最多！実質ブラックフライデーよりおトク…。Suica対応＆11日間バッテリーの人気モデル。

三菱電機 Mitsubishi 衣類乾燥特化モデル 12L


三菱電機 衣類乾燥除湿機 MJ-120MX-W（12L／衣類集中乾燥モデル）

税込価格：￥36,800（21％OFF／過去価格：￥46,300）

ポイント：368pt（1％還元）

→Amazonアフターセール価格 ￥36,800【21％OFF】

ブラックフライデーの特価 36,800円をそのままキープ中の模様！ 売れ行き早めなのでお早めに。

オーディオテクニカ ATH-CKS50TW2


Audio-Technica (オーディオテクニカ) ATH-CKS50TW2 DV ダース・ベイダー スター・ウォーズ ワイヤレスイヤホン

税込価格：￥18,000（35％OFF／過去価格：￥27,500）

ポイント：180pt（1％還元）

→Amazonアフターセール価格 ￥18,000【35％OFF】

keepa調べで「ブラックフライデー価格をそのままキープしている模様。お早めに！

オリジナルティッシュもついてくる


HARIBO（ハリボー）チョコマシュマロ Chamallows 200g（オリジナルティッシュ付き）

税込価格：￥1,200（40％OFF／過去価格：￥2,000）

ポイント：12pt（1％還元）

→Amazonアフターセール価格 ￥1,200【タイムセール】

※keepa調べでアフターセール価格は過去3ヶ月でAmazon最安値！

ムーンスター


ムーンスター 上履き 撥水 バイオTEF01（キッズ）

税込価格：￥2,060（22％OFF／過去価格：￥2,640）

ポイント：21pt（1％還元）

→Amazonアフターセール価格 ￥2,060【22％OFF】

ブラックフライデーではセール非対象 ⇒ 今このタイミングでセール入りした模様！

■獲得ポイント2,000超えも！ニューバランスがおトク！

[ニューバランス] レディース WL574Z 574+ 厚底 現行モデル


ニューバランス（new balance）WL574Z 574+ 厚底 レディーススニーカー

税込価格：￥8,990（36％OFF／過去価格：￥13,970）

ポイント：1798pt（20％還元）

→Amazonアフターセール価格 ￥8,990【20％ポイントDEAL】

ニューバランス（new balance） スニーカー スポーツシューズ 574 ブラック U574QRB D カジュアルシューズ


ニューバランス（new balance）574 ブラック U574QRB D カジュアルシューズ

税込価格：￥10,990（8％OFF／過去価格：￥11,898）

ポイント：2198pt（20％還元）

→Amazonアフターセール価格 ￥10,990【20％ポイントDEAL】

■コスメはSHISEIDOがアツい！

自分へのご褒美にも！10％還元はうれしい…。

SHISEIDO アルティミューン エッセンシャル キット


SHISEIDO アルティミューン エッセンシャル キット（美容液30mL＋化粧液70mL＋クリーム30g）

税込価格：￥13,200

ポイント：1320pt（10％還元）

→Amazonアフターセール価格 ￥13,200【10％ポイントDEAL】

SHISEIDO オイデルミン エッセンスローション 145mL 25年3月発売新美容液特製サイズ（10mL）付き


SHISEIDO オイデルミン エッセンスローション 145mL（新美容液特製サイズ付き）

税込価格：￥9,900

ポイント：990pt（10％還元）

→Amazonアフターセール価格 ￥9,900【10％ポイントDEAL】

SHISEIDO アルティミューン ファースト エクスペリエンス キット 2025


SHISEIDO アルティミューン ファースト エクスペリエンス キット 2025＋Holidayショッパー（美容液15 mL＋化粧液30 mL＋クリーム15 g）

税込価格：￥5,940

ポイント：594pt（10％還元）

→Amazonアフターセール価格 ￥5,940【10％ポイントDEAL】

■Kindle Unlimited が 2か月99円キャンペーン中！

Kindle Unlimitedがキャンペーン中。

ブラックフライデーでは 3か月99円でしたが、今回は 2か月99円 で割安体験が可能です。ブラックフライデーで入りそびれた人は今こそチャンス！

ブラックフライデーで買い逃していたものがある人にとって、「真のラストチャンス]

と言えそう。ホリデー向きのプレゼントや、ドリンク類、お子様へのギフトなどなど年末需要の商品もたくさんあったので、普通に買うより「おトク」が手に入るいい感じの後夜祭セール。一度チェックしてみては？

【レタスクラブ　YYY】