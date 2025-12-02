【12/8まで!】え、「Amazonブラックフライデーアフターセール」って一体!? 買い忘れた人チャンス！ポイント高還元も続々！
11月19日（水）に「サプライズプレセール」でスタートしたAmazonブラックフライデー。約2週間のロング開催となり、「あれ？結局いつまで？」と思っていた人も少なくないのでは…？（私もです）
昨日12月1日（月）でブラックフライデーは終了…と思いきや、なんと12月2日から“Amazonブラックフライデーアフターセール”が突如スタートし、12月8日（月）まで開催するという異例の事態に！
■Amazonブラックフライデーアフターセールとは？
Amazonブラックフライデーアフターセール
開催期間：12/2(火) 0:00〜12/8(月) 23:59
Amazonブラックフライデー買い逃し組向けの“救済セール”
セール価格のほか、Amazonが高還元と認めた商品には【ポイントDEAL】バッジ付き（ポイント還元率は市場状況に応じて変動）
セールは日用品・美容・食品・家電・アパレルまで幅広く対象
セール終了後にひっそり始まったため、知っている人だけが“おいしい思いをする”タイプのセールです。
■ブラックフライデー並みの安さ！人気目玉はコレ
ソニー（SONY）INZONE Buds WF-G700N ゲーミングイヤホン（Fnatic監修／ホワイト）
税込価格：￥22,500（24％OFF／過去価格：￥29,700）
ポイント：225pt（1％還元）
→Amazonアフターセール価格 ￥22,500【24％OFF】
ブラックフライデー価格を維持中！在庫が動いているので急いで！
GARMIN（ガーミン）vivoactive 5 フィットネスGPSウォッチ【日本正規品】
税込価格：￥29,800（18％OFF／過去価格：￥36,182）
ポイント：2980pt（10％還元）
→Amazonアフターセール価格 ￥29,800【18％OFF】
なんと過去30日間でポイント最多！実質ブラックフライデーよりおトク…。Suica対応＆11日間バッテリーの人気モデル。
三菱電機 衣類乾燥除湿機 MJ-120MX-W（12L／衣類集中乾燥モデル）
税込価格：￥36,800（21％OFF／過去価格：￥46,300）
ポイント：368pt（1％還元）
→Amazonアフターセール価格 ￥36,800【21％OFF】
ブラックフライデーの特価 36,800円をそのままキープ中の模様！ 売れ行き早めなのでお早めに。
Audio-Technica (オーディオテクニカ) ATH-CKS50TW2 DV ダース・ベイダー スター・ウォーズ ワイヤレスイヤホン
税込価格：￥18,000（35％OFF／過去価格：￥27,500）
ポイント：180pt（1％還元）
→Amazonアフターセール価格 ￥18,000【35％OFF】
keepa調べで「ブラックフライデー価格をそのままキープしている模様。お早めに！
HARIBO（ハリボー）チョコマシュマロ Chamallows 200g（オリジナルティッシュ付き）
税込価格：￥1,200（40％OFF／過去価格：￥2,000）
ポイント：12pt（1％還元）
→Amazonアフターセール価格 ￥1,200【タイムセール】
※keepa調べでアフターセール価格は過去3ヶ月でAmazon最安値！
ムーンスター 上履き 撥水 バイオTEF01（キッズ）
税込価格：￥2,060（22％OFF／過去価格：￥2,640）
ポイント：21pt（1％還元）
→Amazonアフターセール価格 ￥2,060【22％OFF】
ブラックフライデーではセール非対象 ⇒ 今このタイミングでセール入りした模様！
■獲得ポイント2,000超えも！ニューバランスがおトク！
ニューバランス（new balance）WL574Z 574+ 厚底 レディーススニーカー
税込価格：￥8,990（36％OFF／過去価格：￥13,970）
ポイント：1798pt（20％還元）
→Amazonアフターセール価格 ￥8,990【20％ポイントDEAL】
ニューバランス（new balance）574 ブラック U574QRB D カジュアルシューズ
税込価格：￥10,990（8％OFF／過去価格：￥11,898）
ポイント：2198pt（20％還元）
→Amazonアフターセール価格 ￥10,990【20％ポイントDEAL】
■コスメはSHISEIDOがアツい！
自分へのご褒美にも！10％還元はうれしい…。
SHISEIDO アルティミューン エッセンシャル キット（美容液30mL＋化粧液70mL＋クリーム30g）
税込価格：￥13,200
ポイント：1320pt（10％還元）
→Amazonアフターセール価格 ￥13,200【10％ポイントDEAL】
SHISEIDO オイデルミン エッセンスローション 145mL（新美容液特製サイズ付き）
税込価格：￥9,900
ポイント：990pt（10％還元）
→Amazonアフターセール価格 ￥9,900【10％ポイントDEAL】
SHISEIDO アルティミューン ファースト エクスペリエンス キット 2025＋Holidayショッパー（美容液15 mL＋化粧液30 mL＋クリーム15 g）
税込価格：￥5,940
ポイント：594pt（10％還元）
→Amazonアフターセール価格 ￥5,940【10％ポイントDEAL】
■Kindle Unlimited が 2か月99円キャンペーン中！
Kindle Unlimitedがキャンペーン中。
ブラックフライデーでは 3か月99円でしたが、今回は 2か月99円 で割安体験が可能です。ブラックフライデーで入りそびれた人は今こそチャンス！
ブラックフライデーで買い逃していたものがある人にとって、「真のラストチャンス]
と言えそう。ホリデー向きのプレゼントや、ドリンク類、お子様へのギフトなどなど年末需要の商品もたくさんあったので、普通に買うより「おトク」が手に入るいい感じの後夜祭セール。一度チェックしてみては？
