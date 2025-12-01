【FIBAワールドカップ予選】チャイニーズ・タイペイ代表 73−80 日本代表（12月1日／新荘体育館）

【映像】「疑惑のジャッジ」があった接触プレー

バスケットボール日本代表のパワーフォワード吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）が、不可解な判定でファウルを取られた。解説も「これは取らなくていいんじゃない？」と思わず漏らした疑惑のジャッジに、ファンも不満を露わにしている。

日本代表は12月1日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1でチャイニーズ・タイペイ（台湾）代表とアウェーで対戦。序盤からテクニカルファウルやアンスポーツマンライクファウルが飛び交い、両チーム合わせて4選手がファウルアウトとなる荒れた展開となったが、日本が80ー73で勝利。11月28日に続いて2連勝を飾った。

不可解な判定の1つが、日本が19ー22で追いかける第2クォーター序盤のシーンだった。左のウイングからトライブを仕掛けたジョナ・モリソンに対して吉井がマーク。両手を上げてコースを限定しながら、タフショットを打たせるディフェンスを見せた。しかし、このプレーに笛が吹かれ、チャイニーズ・タイペイにフリースローが与えられると、納得がいかない吉井も驚きの表情を見せた。

「そりゃ『えっ』てなりますよ」と解説

ABEMAで解説を務めた辻直人（群馬クレインサンダーズ）は、「そりゃ『えっ』てなりますよ」と吉井を擁護。同じく解説のベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷）も「最後の手が余計だったんですかね？いやーこれは取らなくていいんじゃない？」とファウル判定は厳しいとの見方を示した。

するとABEMAのコメント欄では、ファンも一斉に反応。「は？」「どこがファウルなん？」「なんかあったか？」「笛軽いんだよ今日」「これファウルか？」「ノーファウルやろw」「いいディフェンスやと思うけどな」「吉井のプレーでファウルなら何もできなくない？」「どこにも当たってないやん。審判は何を見とるん」「今日はこれくらいでファウル取るのかー。荒れるぞこれ」「手を上げてただけなんだが」と不満の声で溢れ返った。

吉井は第4クォーターに5つ目の個人ファウルでファウルアウトに。この日は9分41秒のプレータイムで1リバウンド・1アシストに終わるなど、判定に苦しんだ印象だった。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

