この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士が警告「今週は本格的な冬の寒さ」大雪をもたらす“シアーライン”の仕組みとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【週間解説】師走寒波 大雪警戒 平地も積雪か」と題した動画を公開。12月の1週目に日本列島に流れ込む強い寒気について、そのメカニズムと影響を詳しく解説した。



動画の冒頭で松浦氏は、今週の天気について「非常に強い寒気が流れ込んできて、日本海側の山沿いの地域では大雪となるところが出てきそう」と説明。平地でも積雪する可能性があり、今シーズン初めての積雪となる地域も出てくると予測した。



この強い寒気の原因として、松浦氏は上空の「極渦」の分裂を挙げる。極渦が分裂してユーラシア大陸方面に落ち込んでいる影響で、日本付近が気圧の谷となり、上空の寒気が流れ込みやすい状況になっているという。これに連動して地上では西高東低の冬型の気圧配置が強まり、日本海側で大雪をもたらす。



特に大雪に警戒が必要なのは週の後半で、松浦氏は「4日の木曜日に大雪のエリアが一気に拡大」すると指摘。その原因を、異なる方向の風がぶつかり合う「シアーライン」の発生にあると解説した。このシアーラインに沿って雪雲が発達し、局地的に雪の量が多くなる見込みだ。



また、全国的に気温も大きく下がり、真冬並みの寒さとなる。名古屋では木曜日の最高気温が8℃、札幌では-1℃の真冬日が予想されており、週の後半に寒気のピークを迎える。松浦氏は、大雪だけでなく、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意を促した。