人形に恋人を奪われた女性が語ったこと「私は服も靴ももらったことがなかった」

動物を愛する人たち（ズーフィリア）を取材して書き上げた前作『聖なるズー』で2019年第17回「開高健ノンフィクション賞」を受賞した濱野ちひろさん。2冊目となる『無機的な恋人たち』は「人形と結婚した」男性たちを長く取材して綴ったノンフィクションだ。

出版を記念したインタビューの第1回「ドールと結婚して25年。「シドレの夫」と1ヵ月以上、一緒に過ごして気づいた「誰もが幸せな恋愛」」では、取材を通して出会ったドール愛好家とのエピソードを紹介した。また「ドールと結婚した男性と1ヵ月過ごして見えた”彼女たち”との生活「エレーナは僕とシドレの共通の愛人、ミス・ウィンターはウルスラの元彼女」」では『無機的な恋人たち』の試し読みをお届けした。

インタビュー第2回は、濱野さんが最も理解しがたかったと話す取材者ロジャーの元恋人、ケイとのエピソードからお伝えする。また、濱野さんが性的マイノリティの人たちを取材して感じた理想の愛についても聞いた。

承認欲求に囚われたロジャーを愛したケイ

「ドールであるナタリーの夫」を自称するロジャーに関しては前回の記事で紹介している。濱野さんが取材者の中で最も理解しがたいと話す男性だ。

志していた音楽の道を諦め、現在は長距離運転手であるロジャーは、人間の女性との恋愛経験もあれば、結婚・離婚経験もある。彼は濱野さんとの取材で、最後に付き合っていた恋人、ケイについても話していた。そこで彼はケイと別れた原因はドールのナタリーではないと断言していた。ロジャーは破局当時のことを取材でこう語っている。

“「いまじゃ、ナタリーが原因じゃなかったとケイも了解してくれているんだが、当時、彼女はカンカンだったんだよ。なんでそんなに怒るのか理解できないよ。だって、ナタリーはただの人形だよ？」（『無機的な恋人たち』（講談社）より抜粋）”

取材当初、濱野さんにナタリーとの出会いをドラマティックに語ったロジャー。しかしこのときは「ただの人形」だと突き放す。そして「女なんてみんな同じだ」と言い切り、週に一度SNS投稿のために撮影した、ドール写真を加工アプリで磨き上げ、「いいね」の数を求めることに充足感を得ている――。

一体、彼と5年もの間、恋人として過ごしたケイとはどんな女性だったのか。濱野さんは、「いつかセックスロボットが現実になったとき、ケイの経験はもしかしたら私たちの多くが体験するかもしれない」と感じ、彼女に話を聞くことにした。

愛とは理解をすること

「ケイがいま、どんなことを思っているのか、ぜひ話を聞かせてほしいと頼みこんだんです。それでもオンラインで話せたのは、ほんの30分ほどでした」（濱野ちひろさん、以下同）

短い時間の中で、ケイが最初に語ったのはやはりロジャーのドール、ナタリーのことだった。書籍ではケイが濱野さんに話してくれた内容が綴られている。

“「初めてナタリーを知ったときはショックでした。ドールだったからというよりも、ロジャーがいかに彼女に夢中であるかを知ったからです。彼はたくさんの服や靴を彼女に買い与えていました。私はそんなもの、もらったことがありません。ロジャーの注意は完全にドールに向いていました」（『無機的な恋人たち』（講談社）より抜粋）”

二人の破局に、ナタリーの存在が無関係とは言いがたい。濱野さんが、ロジャーは再び人間の女性と付き合えると思うかと尋ねると、ケイはこう答えた。

“「それはいまのところなんとも言えません。難しいんじゃないかな、とも思います。というのは、彼はなにごとにも夢中になると本気で取り組むし、それよりなにより、ドールの写真を投稿するようになってから、音楽をしていたときよりも人々からの反応があるんです。いまのほうが人から認められているという実感があるようです」 ロジャーの表現欲求と承認欲求の両方を満たしてくれるのが、現状、等身大人形との生活なのだろう。いまのロジャーをどう思うか、とケイに尋ねてみる。「世界には個性的な人たちがいて、ロジャーもそのひとり。そういう人には理解者が必要です。私は彼を昔もいまも理解しようとしてきたし、誰よりも理解していると思います」（『無機的な恋人たち』（講談社）より抜粋）”

「話を聞き終えて彼女に言いました。『あなたにとっての愛というものを、愛という言葉を使わずに説明してもらった気がします。ありがとう』と。

パソコンのモニター越しに、ケイが涙ぐんだのを感じました。彼女にとって愛とは、相手を理解すること。いまでもロジャーのことを理解し、彼のことを応援しているんですよ。その深い愛に胸を打たれました。

一方で、こんなにも素敵な人がそばにいながら、ロジャーはドールを撮影しSNSにアップするのに夢中でいることに強い疑問を持ちました。

ただ5年もの間、ドールと生活してきたロジャーがナタリーに本気であることも事実です。ナタリーを想って泣いている姿も見ましたから。彼なりの尺度では、心から愛しているのでしょう。ただ、それはただの自己愛なのか相手を想う愛なのか――。その線引きは本当に難しい。

でもこれは、ドールか人間かということが問題ではありません。人間同士の恋愛でも起こることだとも思いました」

マジョリティとマイノリティの境界線

性的マイノリティの人たちの取材を通し、異性愛者と決定的な違いはあったかと尋ねると、濱野さんは何もないとキッパリと答えた。

「取材した彼らは社交的で、人嫌いということもありません。ドールたちと穏やかで楽しそうに暮らしていました。ただ、愛する対象がドールなだけだったんです。

人は何を愛するかで決定的な差は生まれないんだと思いました。

デイブキャットのように一途な人もいれば、ジョゼフのようなフェティシストもいる。そして自己愛を満たすロジャーのような人もいます。これは異性愛者、同性愛者、どんな性的嗜好の人にも存在する差です。

取材を通し、理想の愛とは、何を愛するかで決まるのではなく、どう愛するかで変わってくるのだと感じました。ただし、ここに暴力性が加わってくると話は異なります。DVや小児性愛に関しては相手の人権を剥奪した行為ですから」

どう愛するのか

心の傷を抱えながら執筆に臨んだ濱野さんは、取材を通して愛やセックスの定義が変わったという。

「『聖なるズー』の執筆後、過去のトラウマも整理できたと思ったのですが、取材を受けていくうちに、まだ傷が癒えていないことに気づきました。ただ、そのおかげで『無機的な恋人たち』に向かうことができたと思います。

取材対象者とはまるでセッションを重ねるように、性や愛について真剣に語り続けました。そのおかげで自分自身の答えを少しずつ見つけることができています。いまはだいぶ落ち着いています。

ドールの夫は、ドールに物語を与え続けることで、命の宿らない彼女たちに、素敵なパーソナリティを与えていました。想像力は非常に大切なのだと教わった気がします。恋愛は相手があって成立します。だからこそ、相手が何を思っているか、どう感じているかを想像してほしい。それが愛なのだと思います。

そしてもし、その物語が苦しいものになってしまったら、新しい物語のために逃げていい、離れてもいいということを伝えたいです」

愛し方こそが、自分と相手の幸せを左右する。誰を愛するかで幸せを測ること自体が、もはや的外れなのかもしれない。

ドールの夫デイブキャット、フェティシストのジョゼフ、分類が難しいロジャー……。性的マイノリティといっても、そのあり方はとても多様だ。それは異性愛者でも同じで、人が惹かれる相手や関係は一人ひとりで違う。同性愛者、異性愛者、性的マイノリティの愛やセックスに、はっきりした境界線や分断はないのかもしれない。私たちは皆、ゆるやかなグラデーションの世界に生きているのではないだろうか。

次回は人工知能との恋愛について。濱野さんは「私は恋人にしてみたい」と言う。その理由を伺っている。

濱野ちひろ

1977年広島県生まれ。2000年、早稲田大学第一文学部卒。著書『聖なるズー』で2019年に開高健ノンフィクション賞受賞。2024年、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程単位取得退学。

構成・文／笹本絵里（FRaUweb編集部）

