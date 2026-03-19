3月15日、X上で新幹線のマナーを巡る投稿が話題になり、賛否が広がっている。【写真】JR東日本が提示している『大型荷物』のマナー投稿者は、《新幹線でちょっと考えさせられた。ベビーカーが通路にはみ出してる。通路って本来、非常時の避難動線でもある。ただ、子どもが寝ていたら簡単に畳めないのも分かる。車掌さんは特に何も言わず素通り。こういう場合って、マナーとしてはどうするのが正解なんだろう》と記し、写真で