京都府南丹市園部町で行方がわからなくなっている市立園部小の新6年生・安達結希さんの懸命な捜索が続いている。3月23日に姿を消してから4月14日で3週間。京都府警は12日、山中近くで子ども用の靴を発見し、DNA鑑定を進めているという。【写真】大きな死角はない…結希さんがいなくなった場所近隣住民の声南丹市立園部小学校へは最寄りのJR園部駅から約2キロ、徒歩30分ほど。駅前のロータリーで肩かけかばんを提げた記者らしき