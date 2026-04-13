広告を通じて取得される情報の1つ1つは匿名性が確保されているものの、膨大なデータが集まることで個人を特定できるまでに至ります。研究機関のCitizen Labは、民間企業が提供する「Webloc」というシステムが多数のデータを販売していると指摘しました。Uncovering Webloc: An Analysis of Penlink’s Ad-based Geolocation Surveillance Tech - The Citizen Labhttps://citizenlab.ca/research/analysis-of-penlinks-ad-based-geo