中国のインフルエンサーによる暴露配信が、東南アジアに根を張る犯罪ネットワークの存在を改めて白日の下にさらした。高収入を謳う誘いに乗り、渡航先でパスポートを奪われて帰国不能に陥るという事態は、もはや映画の中の話ではなく、SNS上の現実として語られている。【写真】カンボジアで“謎の死”を遂げた韓国美女注目を集めているのは、中国版TikTok「Douyin」で活動していたインフルエンサー「Umi（本名ウー・モウジェン）」