ボーンマスでプレイする19歳FWイーライ・ジュニア・クルピには早速ビッグクラブから熱視線が届いているようだ。2025年冬にロリアンからボーンマスに加入したクルピ。昨シーズン終了まではレンタル移籍という形でロリアンに残り、今シーズンよりボーンマスに合流したが、プレミアデビューシーズンで躍動している。ここまでクルピはリーグ戦27試合に出場して10ゴールをマーク。まだ19歳と若く、プレミア1年目から二桁得点を記録する