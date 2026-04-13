ロシアのペスコフ大統領報道官＝13日、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのペスコフ大統領報道官は13日、総選挙で親ロ政権が敗北したハンガリーは「非友好国」だとし、圧勝した新興野党の中道右派「ティサ（尊重と自由）」のマジャル党首に「祝辞を贈らない」と述べた。ロシアメディアの取材に答えた。ロイター通信などによると、ロシアは親ロシアのオルバン首相側を支援し、情報戦で選挙に干渉したとみられている