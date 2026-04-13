マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元イングランド代表FWウェイン・ルーニーには、これまで対戦してきた中で忘れられないチームが1つあるという。それが2006-07シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝で戦ったミランだ。当時のCLを制したのはミランで、マンUは準決勝で2戦合計3-5で敗れている。中でもルーニーが驚いたのが、ミランの中盤をまとめる存在だったクラレンス・セードルフだ。ルーニーも何でもこなす万能選手だ