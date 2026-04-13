純烈の酒井一圭さんがプロデュースを手がけた「セカンドチャンスオーディション」発の4人組グループ、モナキ。個性豊かすぎるメンバーに心惹かれる人が続出、デビュー前から全国各地のイベントは大盛況、SNSでバズるなど話題を呼んでいる。4月8日に発売される『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』の聴きどころを直撃しました。『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』の聴きどころは？じんカラオケで歌うと盛り上がるはず。