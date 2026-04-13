伊藤洋輝を擁するバイエルンは現地４月11日、ブンデスリーガの第29節で藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するザンクトパウリと敵地で対戦。５−０で大勝した。この試合にCBで先発した伊藤にアクシデントが発生。67分に左足のふくらはぎを気にしてピッチに座り込んでしまったのだ。同僚のアルフォンソ・デイビスに左足を伸ばしてもらった後に立ち上がったものの、そのまま途中交代となった。この日本代表DFはバイエルンに