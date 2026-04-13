中国教育部の最新の統計によると、1978年から2025年にかけて、中国の各分野の海外への留学者は累計946万人に達した。うち801万人が学業を修了し、698万人が学業を終えた後、帰国した。中国人留学生の87％超が帰国して成長・活躍する道を選んでいる。（提供/人民網日本語版・編集/WB）