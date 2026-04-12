【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節】(ニンスタ)愛媛 3-2(前半2-0)奈良<得点者>[愛]日野翔太(18分)、田口裕也(30分)、宮本航汰(53分)[奈]石井大生(58分)、田村翔太(72分)<警告>[奈]國武勇斗(46分)主審:酒井達矢