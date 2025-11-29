静音×高性能シュレッダー / こってり甘辛ダレが絡む「豚バラなんこつ丼」【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、セキュリティ性が高い超微細カットのマイクロカットシュレッダー「400-PSD072BK」と最大13枚同時細断のハイパワー仕様のクロスカットシュレッダー「400-PSD073BK」を発売した。A3用紙対応の広い投入口を備え、大判の図面や帳票類もスムーズに処理可能。【400-PSD072BK（マイクロカット）】は 最大9枚、【400-PSD073BK（クロスカット）】は最大13枚まで同時細断ができ、作業効率を大幅にアップ。ホッチキスの針を外す手間も不要で、日常業務のスピードを高める。
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、株式会社トビラダイニングは、「肉めし岡もと」にて、2025年11月21日(金)よりグランドメニューをリニューアルする。また、2025年11月28日(金)より期間限定メニュー「豚バラなんこつ丼」の販売を開始する。2025年11月28日(金)から期間限定で販売する『豚バラなんこつ丼』は、「豚バラ軟骨を なんと！箸で切れるほど柔らかく こってり甘辛ダレでじっくりと煮込み 丼にドーン！と豪快にのせた」という、キャッチコピーそのままの逸品。
■A3対応！オフィスの安心を守る、静音×高性能シュレッダー
■小型機器の収納に最適！中型サイズの機器収納ボックス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、機器の動作状況が分かるアクリル窓付きで、鍵付き・ワイヤー取り付け可能でセキュリティも万全。脚を取り付けるだけの完成品での発送で、すぐ使える中型サイズの機器収納ボックス「100-SV037BK（幅60cm）」「100-SV038BK（幅50cm）」「100-SV039BK（幅40cm）」を発売した。ネットワーク機器やNAS、録画機器などをまとめて収納できるスチール製の堅牢な機器収納ボックス。前扉にはアクリル窓を採用し、扉を閉めたままでも機器の動作状況を確認できる。内部の排熱に対応するため、ファンを後付けできる設計で放熱性も安心だ。
■自宅もオフィスも快適に！デスク上を広々使える160×70cm天板のシンプルワークデスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、人気のシンプルワークデスクシリーズに、デュアルモニターや周辺機器をゆったり配置できる横幅160cm・奥行70cmの“広々ワイド天板”を採用し、モニターアームにも対応し耐荷重が50kgある「100-DESKF063BK（ブラック）」「100-DESKF063W（ホワイト）」を発売した。横幅160cm・奥行70cmのゆとりある天板は、デュアルモニターの設置や資料を広げた作業にも十分対応。パソコン本体、プリンタ、キーボードなどを同時に置いても余裕があり、多用途で使えるワークスペースを提供する。在宅ワークはもちろん、オフィスのメインデスクとしても最適。余裕のある作業環境が、思考の伸びや集中力の向上にもつながる。
■みやブル1年版が50％OFFに！「Amazonブラックフライデー」特別価格で登場
AIとITサービスを通じて人と社会を“みまもる”BBSS株式会社は、2025年11月21日（金）0:00より開始予定の「Amazon ブラックフライデー 先行セール」および11月24日（月）0:00から12月1日（月）23:59まで開催される「Amazon ブラックフライデー」において、ネット詐欺専用セキュリティ対策ソフト「みやブル」を50％OFFにて提供する。
■箸で切れるほどの“とろぷる”食感！肉めし岡もと、こってり甘辛ダレが絡む「豚バラなんこつ丼」
■A3対応！オフィスの安心を守る、静音×高性能シュレッダー
■小型機器の収納に最適！中型サイズの機器収納ボックス
■自宅もオフィスも快適に！デスク上を広々使える160×70cm天板のシンプルワークデスク
■みやブル1年版が50％OFFに！「Amazonブラックフライデー」特別価格で登場
■箸で切れるほどの“とろぷる”食感！肉めし岡もと、こってり甘辛ダレが絡む「豚バラなんこつ丼」
