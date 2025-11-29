マンガ海賊版「ＡＩ検知システム」実用化へ…タダ読み被害月７０００億円・削除申請の自動化も視野

マンガの海賊版サイト対策として文化庁は、２０２６年度にも人工知能（ＡＩ）を活用した自動検知システムを実用化する方針を決めた。

各出版社が行っている対策の負担を大幅に軽減することが期待できる。

出版社などでつくる一般社団法人ＡＢＪによると、マンガなど出版物の海賊版サイトによるタダ読み被害額は、今年６月の１か月間だけで約７０００億円と推計されている。

現状では、各出版社が人海戦術でサイトやＳＮＳの投稿を一つずつ確認して、海賊版であれば削除申請などを行っている。探し出せないサイトがあったり、件数が膨大で削除申請を諦める場合があったりするといい、有効な対策を講じることが課題となっている。

同システムは、出版社から提供を受けたマンガの画像と、セリフなどの文字情報をＡＩに学習させ、海賊版サイトや無断で投稿しているＳＮＳを見つけ出す。昨年度から国内サイトを対象に試験的に運用している。今後、海賊版サイトが多い１０か国を対象に実証を進め、検知の範囲を広げたり、精度を高めたりして、実用化につなげる。

出版社は検知結果をもとに削除申請を行うが、将来的に出版社などに代わって自動で、海賊版サイトに削除申請や警告を行えるようにすることも検討する。

文化庁は、今年度補正予算案に１億円を計上した。