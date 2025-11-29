ボクシングの元世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が、１２月３１日に東京・大田区総合体育館で７カ月ぶりの再起戦を行うことが２８日、発表された。バンタム級転向初戦でＷＢＡ同級挑戦者決定戦を行い、ベネズエラ王者のマイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズエラ＝と相まみえる。日本男子初の世界５階級制覇という新たな目標を見据え、前哨戦をクリア後はＷＢＡ王者・堤聖也（２９）＝角海老宝石＝やＷＢＣ王者・井上拓真（２９）＝大橋＝への挑戦にも意欲を示した。

不屈の“ミスター大みそか”が、今年も年末をリング上で締めくくる。井岡は２年ぶり１３度目の大みそか出陣で、高いＫＯ率を誇るベネズエラ王者との挑戦者決定戦が決定。未知数の相手だが、１２月の世界ランキングに入る見通し。井岡は都内で会見し「バンタム級初戦で、こんなチャンスをもらってありがたい。いい内容で勝って、タイトルマッチにつなげたい」と胸を高鳴らせた。

日本男子初の５階級制覇を目標に殴り込むバンタム級は、日本勢が活躍する黄金階級。ＷＢＡ王者の堤は、１２月１７日にＷＢＡ暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）との団体内統一戦を控え、さらに今月２４日にはＷＢＣ王者決定戦で井上拓が那須川天心（帝拳）を撃破して王座に返り咲いた。井岡は「そういう相手と戦いたくて上げたのもある」と挑戦に意欲を示した。

すでに堤や拓真陣営も井岡戦に興味を示しているが「僕は挑戦する立場なので、やりたい。正直、誰と一番やりたいかでいえば（井上）拓真選手」と明言。「評価的に一番高いんじゃないか。盛り上がりを考えても拓真選手（との対戦）が一番ファンも見たいんじゃないか」と夢が膨らむカードに食指を動かした。

井岡自身は昨年７月、世界スーパーフライ級王座統一戦で敗れたフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に今年５月の雪辱戦でも判定負けし、プロ初の２連敗。階級を上げての現役続行を決断した。「バンタム級では今までやってきたことを一度破壊し、自分の考えや取り組みを変える。残りのボクシング人生の大きな挑戦」。キャリア晩年に差しかかったレジェンドが、不退転の決意で最後の大花火を打ち上げにいく。