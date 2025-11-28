子連れで行きたいと思う「京都府の道の駅」ランキング！ 「舞鶴港とれとれセンター」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
晩秋から初冬へと季節が移りゆく頃、家族でのドライブが心地よい時期となりました。新鮮な特産品はもちろん、広い敷地で子どもがリフレッシュできる道の駅は、お出かけ先にぴったりです。
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜21日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、子連れで行きたい道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、子連れで行きたいと思う「京都府の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「新鮮な海産物や食事ができるレストランなどがあり1日中親子で楽しめるから」（20代男性／東京都）、「子供が魚好きだから色んな魚を勉強しながら買い物したい」（40代女性／長崎県）、「魚介類など見ることができるので、子供達も喜ぶと思ったから」（20代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「動物ふれあい牧場、アスレチック、ポニー乗馬、手作り体験などがあり、いろんな体験ができるので選びました」（20代女性／岐阜県）、「広い敷地に遊具や動物とのふれあいコーナーがあり、子どもが思い切り遊べそうだから」（50代女性／兵庫県）、「地元の乳製品やソーセージ、クラフトビールなど、大人も楽しめるグルメが豊富だから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：舞鶴港とれとれセンター（舞鶴市）／37票京都府舞鶴市にある道の駅「舞鶴港とれとれセンター」は、日本海に面した舞鶴港に隣接し、新鮮な海の幸を堪能できる市場型施設です。魚介類をその場で購入して食べられる活気ある雰囲気が、食の楽しさを求める子連れ家族に評価されました。舞鶴という観光地としての魅力も人気の要因です。
1位：丹後王国「食のみやこ」（京丹後市）／73票京都府京丹後市にある道の駅「丹後王国『食のみやこ』」が1位に輝きました。まるで1つの小さなテーマパークのような道の駅であり、レストランや直売所だけでなく、動物とのふれあい広場など、子どもが遊べる施設が充実している点が最大の魅力です。食と遊びの両方が充実しているため、家族で一日中楽しめるスポットとして圧倒的な支持を集めました。
