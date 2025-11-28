小野田紀美経済安保・外国人政策担当大臣が、28日の会見で記者からの再三にわたる質問に怒りを滲ませた。

【映像】小野田大臣、“怒りながら笑顔”&大声の瞬間

記者から「統一教会の高額献金に対して外国人問題の担当大臣として取り組む考えはないか？」と問われた小野田大臣は「所管外だと思っております」と回答。

さらに同じ記者が「外国人の勢力による日本政治への介入、実際に日本人の信者が山上被告と同じように被害を受けて財産が韓国に流出している。なぜ取り組まないのか？」と食い下がると小野田大臣は「外国人による日本国民への犯罪は多数あり、搾取もいろいろなパターンがある。それぞれ所管のところでしっかり取り組んでいただくべきことだ」と回答。

それでも納得いかない記者が「外国人問題担当大臣として取り組む考えはないのか？」と聞くと小野田大臣は記者の声に被せるような形で大きな声で「所管外だと思っています。以上です」と述べ、微かな笑みを浮かべた。

小野田大臣からこのような対応をとられても記者からの質問は止まらない。

続けて同じ記者が「中国に関する『存立危機事態発言』に関して小野田大臣は『すぐに経済的威圧をしてくる国に依存するリスク』について触れたが、これは火に油を注ぐ問題発言ではないか？」と質問すると、小野田大臣は「サプライチェーンリスクに対してしっかり対応するのは政府として今までもやってきたことで当然のこと。以上です」と回答。

「このタイミングでの高市総理の『存立危機事態あり得る発言』で日中関係が悪化しているときに不適切だと考えないか？」という問いには微かな笑みを浮かべながら「思っていません」。

「高市さんの発言に非はないのか？」という問いに小野田大臣は「特にコメントはございません」とコメントした。

（ABEMA NEWS）