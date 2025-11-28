犬との暮らしを充実させる「神習慣」とは　柴犬が大集合『Shi-Ba【シーバ】』冬号・Vol.138発売

『Shi-Ba【シーバ】』冬号・Vol.138（辰巳出版）が11月29日に発売される。

【写真】特別付録「いぬせんカレンダー 2026」

大切な家族の一員である愛犬に対して「もっと喜ばせてあげたい！」と思いつつ、愛犬にとってどんな方法が最適なのか、どうすればウケるのか、迷ってしまう方も少なくないはず。散歩やお手入れ、睡眠や遊びといった日々の暮らしの中にある「喜びのツボ」をどのように見つけるか。

今号では、よい習慣を実際に取り入れて愛犬から高評価を得た飼い主の実態をはじめ、専門家による日本犬に最適な「神習慣」のつくり方などが紹介される。

特集の1つが「ごきげん散歩道」。飼い主との散歩は、犬にとって毎日のお楽しみイベント。ただ歩くだけではなく、さまざまな趣向を凝らして愛犬の気分を高める「散歩上手」な飼い主を取材。散歩コースや散歩時の持ち物、服装などのデータから、実際に行っている工夫まで紹介されるほか、専門家による日本犬に適した散歩のテクニックやコツが解説される。

また柴犬のスティーブ、コーギーのハル、三毛猫のディス子のアテレコ犬猫YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch」の大人気連載『柴犬スティーブ白書』が『Shi-Ba』にカムバック。 書籍未収録の写真が一挙公開される。

そのほか犬のお手入れや睡眠、年末年始に作ってあげたい和ゴハンレシピなどが掲載される。加えて毎月かわいらしい日本犬が楽しい川柳を詠んでくれる「いぬせんカレンダー 2026」が特別付録として付属される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）