Androidスマートフォン「OPPO A5 5G」が12月4日に発売される。家電量販店やECサイトで販売されるほか、ワイモバイル・楽天モバイル・au・UQ mobile・mineo・IIJmioも取り扱う。一部販売チャネルでは予約受付が開始されている。

製品仕様（オープンモデル）

「OPPO A5 5G」はOPPO Aシリーズの最新エントリーモデルで、クラウド型AI「OPPO AI」による写真編集機能を搭載。「AI鮮明度強化」や「AI消しゴム機能」などが利用できる。

アウトカメラは約5000万画素の広角カメラ＋約200万画素の深度カメラの構成。インカメラは約800万画素で、アウト／イン同時動画撮影ができる。

チップセットは「MediaTek Dimensity 6300」。メモリーは4GBで、最大8GB相当まで拡張可能。ストレージは128GB。最大1TBのmicroSDXCカードが利用できる。デュアルSIMカードスロットは排他仕様で、SIM1(nanoSIM)＋SIM2(nanoSIM/eSIM)/microSDとなっている。

ディスプレイは約6.7インチのLCDで、解像度は1604×720。リフレッシュレートは最大120Hz、最大輝度は1000ニト。また、エントリーモデルでありながらもおサイフケータイに対応する。防塵・防水性能はIP65。

各社の施策

au

OPPO A5 5Gの価格 販売チャネル 価格 楽天モバイル 2万6990円 ワイモバイル 2万6640円 au 2万2001円 UQ mobile 2万2001円 IIJmio 3万2800円 mineo 3万1416円

機種変更／povo1.0から乗り換え時、対象機種への機種変更と対象プラン加入で機種代金が最大5500円引きとなる「5G機種変更おトク割」の適用で、2万2001円→1万6501円で購入できる。

また、「スマホトクするプログラム」を利用すると、13カ月目～25カ月目の端末回収で分割支払金の最終回分が支払い不要となり、実質負担額1万1047円で端末を利用できる。

新規契約／乗り換え（MNP）／UQ monileから番号移行時、「au Online Shop お得割」キャンペーンの適用で最大2万2000円引きとなり、1円で端末を購入できる。

UQ mobile

新規契約または他社から乗り換え（MNP）の場合、対象プランに加入すると「UQ mobileオンラインショップおトク割」の適用で機種代金が最大2万2000円引きとなり、1円で購入できる。

機種変更またはau／povoからの番号移行の場合、｢スマホトクするプログラム｣を利用すると、13カ月目～25カ月目までの端末回収で分割支払金の最終回分が支払い不要となり、実質負担額1万6547円で端末を利用できる。

ワイモバイル

機種変更またはソフトバンク／LINEMOから乗り換えの場合、新トクするサポート(A)を利用すると、48回払いで購入・25カ月目に機種変更で25～48回目の支払いが不要となり、支払総額1万6584円で端末を利用できる。さらに、他社から乗り換え（MNP）の場合は1万6560円引きで支払総額24円、新規契約の場合は1万1808円引きで支払総額4776円となる。

IIJmio

2026年2月2日までの「期間限定のりかえ価格」で、3万2800円→1万7800円で購入できる。

楽天モバイル

楽天モバイルでは、初めて申し込み＋他社から乗り換え（MNP）＋対象製品購入で最大1万6000ポイントが還元されるキャンペーンを実施している。ポイント還元により、2万6990円→実質1万990円で購入できる。