デザイナーズは住みにくい？常識を覆す高円寺の「空中回廊」物件がスゴすぎた
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【デザイナーズの正解】住みやすさ×コスパ×奇抜性 を兼ね備えた物件を調査したら、初めてデザイナーズに住んでみたくなった。」と題した動画を公開。デザイン性の高い物件にありがちな「住みにくさ」を覆す、ユニークな構造と実用性を兼ね備えた物件を紹介した。
舞台はサブカルチャーの街、高円寺。宅建士のテラ氏が紹介するのは、「空中回廊」がテーマのデザイナーズ物件だ。室内に入ると、まず目に飛び込んでくるのは収納を兼ねた階段。ゴリラ氏も「早速目の前がお珍です」と、その独特な作りに驚きの声を上げる。
部屋の半分は吹き抜けになっており、コンクリート打ちっぱなしの壁と天井まで届く一枚ガラスの巨大な窓が、圧倒的な開放感を演出している。この物件の最大の特徴は、部屋の中央を貫くように配置された階段と、その上にあるロフトスペースだ。階段を上ると、左右に分かれたロフト空間が広がり、その間を渡り廊下のように行き来できる。この「空中回廊」が、部屋全体のデザインの核となっている。
デザインだけでなく、実用性への配慮も見られる。夏場に熱がこもりやすいロフトには左右それぞれにエアコンが設置され、キッチンには3口のIHコンロを備えるなど、生活のしやすさも考えられている。さらに、ベランダには屋外洗濯機置き場が設けられており、細部までこだわりが感じられる作りだ。
動画では、デザイナーズ物件が必ずしも住みにくさとイコールではなく、遊び心と実用性を両立できる可能性を示唆している。この物件は、個性的ながらも現実的な暮らしをイメージさせる、まさに「デザイナーズの正解」の一つと言えるだろう。
YouTubeの動画内容
