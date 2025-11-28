Image: Amazon

小学生って文房具好きですよね。すっごい好きですよね。永遠にお店を見てるってくらい好きですよね。そんな小学生が好きそうな雑貨屋さんでよく見かけるのが、スティックタイプのMONOの消しゴム「MONO one」。

1文字ずつ消せる細い消しゴムで、スティックが短く小学生の手にも馴染みやすいです。「MONO」定番の青白黒デザインだけでなく、半透明でかわいい色味（パープルやブルー）のカラバリがあるのもポイント。デザインがシンプルだけどオシャレなんです。そりゃ、小学生好きだわ。高学年がとくに好きなやつだ、これ！

そのMono oneの詰め替え用消しゴムが、Amazonで安いんです。今ならBFセール中で2本入り1つ96円！

トンボ鉛筆 MONO ホルダー消しゴム モノワン用替え消しゴム ER-SSM 96円 Amazonで見る PR PR

MONO One詰め替え探しという試練

実は、MONOのスティック消しゴムには、シャーペンとほぼ同じ長さの「MONO Stick」、精密極細消しゴムの「MONO zero」、消しゴム付きシャーペンの「MONO graph」といろいろあって、それら詰め替え消しゴムはどれも微妙に異なります。（「MONO zero」なんて、丸型と角型と2つもバリエーションがあります。）

つまり、アイテム数が多いので、これらすべてを取り扱っている文房具コーナーは非常に稀で、運が悪いと永遠にMONO oneの詰め替え消しゴムを見つけることができない罠にはまってしまうのです！ ネットで買おうにも、あまりの小物商品ゆえにまとめ買いか送料の方が高くなってしまう罠なのです！

それが、Amazonなら1つから、しかも定価以下で買えるのでありがたい。

よし、買っとこ！

