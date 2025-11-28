【Amazon ブラックフライデー】Amazonフレッシュで対象商品が最大50％OFFに
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（金）23：59まで開催中です。今回は、Amazonフレッシュのお得な情報をご紹介します。
Amazonフレッシュではブラックフライデーの期間中、対象の食品・日用品が50%OFFとお得な価格に。また、Amazonフレッシュで1回のご注文につき4,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様を対象に、数量限定で対象商品が実質無料になるキャンペーン「ほっこり冬のご褒美」を初めて実施します。
さらに、各ストアで対象商品のセールやクーポン配布を実施するほか、Amazonフレッシュ初回利用のプライム会員は、配送料が実質無料に。ぜひこの機会をお見逃しなく！
Amazonフレッシュ＜対象エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の一部＞は、最低注文金額4,000円で、プライム会員の方は通常配送料490円、1回のご注文が10,000円以上で通常配送料が無料になる生鮮食品配送サービスです。フレッシュな食材を最短約2時間で配送し、 お届け時間指定も朝8時から深夜0時まで(エリアにより朝7時から夜11時まで)、2時間ごとにお届け時間を指定できます。
11月21日（金）から12月1日（月）まで「ブラックフライデー特選セール」を実施。日用品や旬の食材を最大50％OFFで購入することができます。
また、今年は「ほっこり冬のご褒美」を初めて実施※1。対象商品は、入浴剤、調味料、お菓子、スープの4商品で、2日ごとに商品が入れ替わり、在庫が無くなり次第終了となります※2。さらに、食品や日用品が最大20%OFFになる「フレッシュ大総力祭」も12月1日（月）まで開催中です。
Amazonフレッシュでは、初めてAmazonフレッシュでお買い物する方限定で、3回まで使用できる1,000円OFFクーポンをプレゼント中。 一度クーポンコードを入力すれば、2回目以降の入力は不要です。Amazonフレッシュが販売する商品(ノンアルコール飲料を含むアルコール商品を除く)を7,000円(税込)以上注文の際に利用できます。
クーポンコード：R3000
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
Amazonフレッシュとは？
ブラックフライデー特選セールが開催中
※必ずプロモーション細則 をお読みください。
※1：11月24日（月）から12月1日（月）の期間中にAmazonフレッシュで1回のご注文につき4,000円（税込）以上ご購入の上、「ほっこり冬のご褒美」の対象商品をカートに入れ購入を確定した際に、該当商品の値段が引かれます。
※2：「ほっこり冬のご褒美」の対象商品は、11月24日（月）、26日（水）、28日（金）、30日（日）の午前10時に商品が入れ替わり、提供を開始します。
初回利用者には3回使える1,000円OFFクーポンも配布中
食料品
冬の定番。鍋料理に欠かせない白菜
ビタミンCをおいしく補給。九州産みかん
お肉本来のおいしさが生きる「シャウエッセン」
オーブントースターでサクッと、電子レンジでふんわり食感のピザ
たっぷりサイズのパスタはコスパ良し！ 料理をする人の強い味方に
カフェイン・カロリーゼロ。家族で楽しめる「健康ミネラルむぎ茶」
日用品
「アタックZERO ドラム式専用」メガジャンボサイズの詰め替え用
厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用
めぐりズムのアイマスク 完熟ゆずの香り16枚入
3種の香りを楽しめる。バブの24錠入り大容量パック
【Amazon.co.jp限定】デカラクサイズ バブ メディキュア 24錠入 高濃度炭酸入浴剤 温泉成分配合 [医薬部外品]
2,524円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
【医薬部外品】デオコ(DEOCO)薬用ボディクレンズ 本体 350mL(ラクトン 白泥 ビタミンC誘導体 殺菌成分配合)
895円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[冷凍] マルハニチロ 尾付き むき えび (バナメイ) 360g (20尾) 下処理済み(背わた除去)料理楽々、時短調理
1,358円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
