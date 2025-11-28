【Amazon ブラックフライデー】Amazonフレッシュで対象商品が最大50％OFFに
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（金）23：59まで開催中です。今回は、Amazonフレッシュのお得な情報をご紹介します。

Amazonフレッシュではブラックフライデーの期間中、対象の食品・日用品が50%OFFとお得な価格に。また、Amazonフレッシュで1回のご注文につき4,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様を対象に、数量限定で対象商品が実質無料になるキャンペーン「ほっこり冬のご褒美」を初めて実施します。

さらに、各ストアで対象商品のセールやクーポン配布を実施するほか、Amazonフレッシュ初回利用のプライム会員は、配送料が実質無料に。ぜひこの機会をお見逃しなく！

Amazonフレッシュとは？


Amazonフレッシュ＜対象エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の一部＞は、最低注文金額4,000円で、プライム会員の方は通常配送料490円、1回のご注文が10,000円以上で通常配送料が無料になる生鮮食品配送サービスです。フレッシュな食材を最短約2時間で配送し、 お届け時間指定も朝8時から深夜0時まで(エリアにより朝7時から夜11時まで)、2時間ごとにお届け時間を指定できます。



ブラックフライデー特選セールが開催中


11月21日（金）から12月1日（月）まで「ブラックフライデー特選セール」を実施。日用品や旬の食材を最大50％OFFで購入することができます。

また、今年は「ほっこり冬のご褒美」を初めて実施※1。対象商品は、入浴剤、調味料、お菓子、スープの4商品で、2日ごとに商品が入れ替わり、在庫が無くなり次第終了となります※2。さらに、食品や日用品が最大20%OFFになる「フレッシュ大総力祭」も12月1日（月）まで開催中です。


※必ずプロモーション細則 をお読みください。
※1：11月24日（月）から12月1日（月）の期間中にAmazonフレッシュで1回のご注文につき4,000円（税込）以上ご購入の上、「ほっこり冬のご褒美」の対象商品をカートに入れ購入を確定した際に、該当商品の値段が引かれます。
※2：「ほっこり冬のご褒美」の対象商品は、11月24日（月）、26日（水）、28日（金）、30日（日）の午前10時に商品が入れ替わり、提供を開始します。



初回利用者には3回使える1,000円OFFクーポンも配布中


Amazonフレッシュでは、初めてAmazonフレッシュでお買い物する方限定で、3回まで使用できる1,000円OFFクーポンをプレゼント中。 一度クーポンコードを入力すれば、2回目以降の入力は不要です。Amazonフレッシュが販売する商品(ノンアルコール飲料を含むアルコール商品を除く)を7,000円(税込)以上注文の際に利用できます。

クーポンコード：R3000



食料品


冬の定番。鍋料理に欠かせない白菜


八鮮屋

国内産 白菜 1/4カット 350g

186円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ビタミンCをおいしく補給。九州産みかん


八鮮屋

国内産(九州産) みかん M7~8個

936円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



お肉本来のおいしさが生きる「シャウエッセン」


八鮮屋

[冷蔵] 日本ハム シャウエッセン 117G×2袋

444円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



オーブントースターでサクッと、電子レンジでふんわり食感のピザ


石窯工房

[冷蔵] 日本ハム 石窯工房 マルゲリータ 3枚入り

318円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



たっぷりサイズのパスタはコスパ良し！ 料理をする人の強い味方に


by Amazon

by Amazon スパゲッティ 1.6mm 5kg (Happy Belly)

2,192円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カフェイン・カロリーゼロ。家族で楽しめる「健康ミネラルむぎ茶」


健康ミネラルむぎ茶

伊藤園 ラベルレス 健康ミネラルむぎ茶 600ml×24本

2,150円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



日用品


「アタックZERO ドラム式専用」メガジャンボサイズの詰め替え用


アタック

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ

2,236円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用


クイックル

クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個

1,169円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



めぐりズムのアイマスク 完熟ゆずの香り16枚入


めぐりズム

めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】

1,543円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



3種の香りを楽しめる。バブの24錠入り大容量パック


バブ

【Amazon.co.jp限定】デカラクサイズ バブ メディキュア 24錠入 高濃度炭酸入浴剤 温泉成分配合 [医薬部外品]

2,524円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


ロート製薬

【医薬部外品】デオコ(DEOCO)薬用ボディクレンズ 本体 350mL(ラクトン 白泥 ビタミンC誘導体 殺菌成分配合)

895円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


伊藤ハム

[冷蔵]伊藤ハム クイックディナーやわらか角煮 390g (130g×3袋)

1,063円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


マルハニチロ

[冷凍] マルハニチロ 尾付き むき えび (バナメイ) 360g (20尾) 下処理済み(背わた除去)料理楽々、時短調理

1,358円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


マルハニチロ

[冷蔵] 雪印メグミルク さけるチーズプレーン 50g

233円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


OIKOS

[冷蔵] ダノンジャパン オイコス ヨーグルト 高吸収タンパク質 プレーン・砂糖不使用 123g

180円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazonフレッシュのページはこちら

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


